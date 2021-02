El Ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein, aseguró que las vacunas de Pfizer-BioNTech son “dramáticamente” efectivas. Según los últimos datos informados, las inoculaciones logran la prevención de muerte por covid-19 en un 98,9%.

“La vacuna reduce dramáticamente las enfermedades graves y los fallecimientos, pueden ver su influencia en nuestras estadísticas sobre morbilidad”, dijo el Director General del Ministerio de Salud en Israel, Chezy Levy.

Según los datos entregados por el ministerio, la vacuna protege en un 99,2% de enfermedades graves, reduce morbilidad en 95,8% y disminuye la probabilidad de hospitalización en 98,9%

Los datos se basan en las personas que ya recibieron sus dos dosis (14 días después de la segunda inoculación) versus quienes no han recibido ninguna, según informó el medio The Times of Israel.

4,250,643 israelitas han recibido al menos una dosis de la vacuna y 2,881,825 han recibido las dos. La población total ronda los 9 millones.

Según el medio israelita, el país vacuna a su población “casi exclusivamente” con Pfizer-BioNTech.

Pasaporte verde

El país líder en el proceso de vacunación anunció durante la semana que este domingo reabrirá espacios culturales, gimnasios y hoteles, sólo para la población vacunada.

En un camino para volver a la normalidad, el Ministerio de Salud implementó un programa de “pasaportes verdes”. Las personas que se hayan vacunado o se hayan recuperado del virus pueden obtenerlo, y les permitirá la entrada a determinados lugares como centros deportivos, teatros, conciertos y sinagogas.

“Este es el primer paso para volver a una vida casi normal”, explicó el Ministro de Salud, Yuli Edelstein, en una sesión informativa, según Infobae.

Los ciudadanos vacunados podrán adquirir el documento a través de una aplicación para teléfonos, o a través de la página web del Ministerio, y funcionará mediante un código QR escaneable.

“A diferencia de la tarjeta de vacunación y recuperación, se trata de un código de alta seguridad con firma digital”, explicó Rona Kaiser, vicepresidenta de tecnologías de la información del Ministerio de Salud.

/psg