El exportero de la selección chilena, Nelson Tapia, hizo historia como entrenador en Ecuador luego de coronarse campeón con el Guayaquil Sport y lograr el ascenso a la segunda división.

Tras su excelente temporada, Tapia conversó con Las Últimas Noticias manifestando que está preparado para dirigir cualquier equipo de Ecuador, y afirmó tener las condiciones para llegar al banco de La Roja. “Estoy metido en el proyecto de Guayaquil Sport y en eso me enfoco. Pero me siento capacitado para dirigir a cualquier equipo en Ecuador. Incluso a la selección ecuatoriana si se diera en un algún momento“, señaló.

“Creo que tengo condiciones para dirigir a la selección, aunque digan que estoy loco. Tengo fe en mis capacidades. De hecho, mi hijo me ha llamado para decirme que me promocione, que llame a la Federación, que mande mis antecedentes”, prosiguió el exarquero.

Además agregó que “me siento capaz de liderar un grupo y sé que puedo imponer orden. Yo soy un entrenador que puedo ser cercano, amigo y sicólogo incluso, pero para mí lo primordial es la disciplina. Soy de los técnicos que llegan antes que todos a los entrenamiento y si alguien no llega a la hora, es sancionado. He echado utileros, médicos, ayudantes e incluso coordinadores por no cumplir las norma”.

Finalmente, Nelson Tapia detalló que tiene opciones a mediano plazo para llegar a otras ligas. “También tengo como opciones de mediano plazo ir a otro mercado. Estoy cerca de Colombia, México, Estados Unidos. No digo que quiero irme a Europa, porque ese es el objetivo natural de todos, pero veo que puedo proyectar mi carrera”, sentenció.

