Un nuevo estudio pone en duda la evidencia que apunta a la existencia de un potencial Planeta Nueve —un hipotético planeta helado de gran tamaño que podría existir en los límites del sistema solar— sugiriendo que las órbitas inusuales utilizadas para predecirla podrían ser solo una ilusión.

A primeros de 2016, los científicos Mike Brown y Konstantín Batygin, del Instituto de Tecnología de California en Pasadena (EE.UU.), describieron cómo el efecto gravitatorio de este supuesto planeta helado podría explicar las inusuales órbitas de un grupo de objetos transneptunianos en el cinturón de Kuiper, y sugirieron posibles parámetros para su órbita.

El también denominado Planeta X debería tener una órbita alargada con un período orbital de aproximadamente 15.000 años terrestres, alrededor de diez veces la masa de la Tierra y de dos a cuatro veces su diámetro, lo que lo situaría en el quinto lugar en la lista de planetas más grandes después Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Nueva investigación

Sin embargo, una nueva investigación liderada por Kevin Napier, de la Universidad de Míchigan (EE.UU.), que aún no ha sido revisada por pares, sugiere que estos objetos transneptunianos extremos (ETNO) no están en realidad agrupados por la gravedad del Planeta Nueve, sino que solo parecen estarlo debido a un sesgo de selección de datos, recoge Science.

Los ETNO solo son visibles durante su aproximación más cercana al Sistema Solar. De esta manera, para detectarlos, los telescopios se ajustan para ver una determinada parte del cielo, en una parte específica del año, a una hora concreta del día, por lo que los científicos consideraron que su supuesta agrupación podría deberse solo a que ahí es donde estaban mirando los telescopios.

Does the angular clustering of extreme TNOs require a Planet 9? Our analysis led by @kjnapes shows that the clustering observed in 3 different surveys is consistent with selection bias. Napier et al., https://t.co/keVgK64knv pic.twitter.com/NUozG64heQ

Para comprobarlo, los investigadores recopilaron información de datos telescópicos y monitorearon el movimiento de 14 ETNO, ninguno de los cuales se incluyó en el artículo original de Brown y Batygin. Además, utilizaron una simulación por computadora para eliminar el sesgo de selección, según CNET.

Los autores enfatizan que, si bien su estudio “no descarta explícitamente el Planeta X/ Planeta 9”, no pueden excluir la hipótesis de que los ETNO se distribuyen uniformemente alrededor del Sistema Solar. Su aparente agrupación “es una consecuencia de dónde miramos y cuándo miramos”, indica Napier, citado por Science.

No obstante, Batygin no acepta esa conclusión de los científicos, señalando que descartar la agrupación en clústeres “no es lógico”. “La pregunta más relevante es: ¿Puede su análisis distinguir entre una distribución agrupada y uniforme? Y la respuesta parece ser ‘no'”, añade.

A nice synopsis of our study of the clustering of the extreme trans-Neptunian objects. If you’re interested in reading more in depth, follow this link to the paper (and pay close attention to the very carefully chosen words in our conclusions)! https://t.co/jcuh0KMIOY https://t.co/YciEKrtNWL

— Kevin Napier (@kjnapes) February 12, 2021