En una entrevista en el diario La Tercera, Mario Desbordes deslizó una crítica a la derecha chilena, a quienes apuntó de no tomar el peso al estallido social ocurrido desde el 18 de octubre de 2019.

En ese sentido, el ex presidente de Renovación Nacional sostuvo que en su sector, “algunos aún no quieren reconocer que este país de verdad cambió y la gente no está disponible para cuestiones cosméticas”.

“Creo, en lo personal, que una mirada de lo que ha pasado en Chile en los últimos dos años hace imperativo que tengamos capacidad de avanzar hacia una centroderecha en general con bastante más capacidad de reconocer los problemas”, sostuvo, y Desbordes agregó que “hay gente en mi sector que todavía no calibra lo que pasó” con el estallido social.

En esa misma línea, planteó que “hay un sector de la derecha que cree que está todo bien. Que lo que pasó en octubre de 2019 es todo ficticio. Que hubo solo violencia, porque estaba dirigida por una izquierda y un marxismo internacional. Y las miles de personas en las calles eran títeres o eran personas que salieron de irresponsables no más”.

“Por supuesto que hay gente que se incomodó por lo que se vivió en octubre de 2019 y yo creo que hay gente en mi sector que todavía no calibra lo que pasó. Que todavía no entiende lo que pasó, que no entiende la profundidad de lo que pasó, aun con el golpe que le significó el resultado del 25 de octubre, aplastante”, añadió.

Por último, el candidato presidencial de Renovación Nacional manifestó que la derecha “tiene una venda en los ojos” con respecto al estallido social y “no quiere reconocer que este país de verdad o cambió o exige que cambiemos en muchas cosas y no está disponible para cuestiones cosméticas”.

/psg