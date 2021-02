Descubrir que hay vida inteligente más allá de nuestro planeta podría ser el evento más importante de toda la historia de la humanidad, pero ¿y si los científicos decidieran ignorar colectivamente la evidencia que sugiere que ya sucedió? Esta es la premisa de un nuevo libro escrito por un reconocido astrónomo, que argumenta que la mejor y más simple explicación para las características altamente inusuales de ʻOumuamua, un misterioso objeto interestelar que atravesó nuestro sistema solar en 2017, es que se trataba de tecnología extraterrestre.

Avi Loeb, catedrático de Astrofísica de la Universidad de Harvard, dice que la evidencia es diferente y está convencido de que sus compañeros de la comunidad científica están tan consumidos por el pensamiento grupal que no están dispuestos ni si quiera a considerar otras posibilidades. Y Loeb no es científico cualquiera, fue el catedrático de astronomía con más años de servicio en Harvard, ha publicado cientos de artículos pioneros y ha colaborado con ilustres científicos como el fallecido Stephen Hawking, lo que hace que sea difícil descartar sus teorías por completo. Es más, Loeb considera que es arrogante pensar que somos únicos, especiales y privilegiados. Y está convencido de que hay muchas otras culturas por el universo y solo tenemos que encontrarlas. Y parece ser que la NASA ha escuchado las declaraciones de Loeb, ya que un nuevo estudio sugiere que podemos encontrar civilizaciones extraterrestres industrializadas por su contaminación.

Buscando vida extraterrestre

Si hay algo en lo que los humanos somos realmente buenos, es en destruir el planeta. Somos la única especie del planeta capaz de devastarlo a gran escala, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Dado que somos la única forma de vida “inteligente” que conocemos, tiene sentido que, si existen civilizaciones extraterrestres inteligentes, podrían ser tan contaminantes como la nuestra. Por lo que la NASA dice que habría que buscar su contaminación si queremos encontrar vida extraterrestre.

En un nuevo estudio de la NASA que se publicará en la revista científica The Astrophysical Journal, los investigadores explican que al buscar planetas con ciertos ingredientes en sus atmósferas, es posible que podamos filtrar planetas con una mayor probabilidad de albergar vida similar a nuestra propia especie. En pocas palabras, si podemos encontrar un planeta con una atmósfera sucia, algo será el responsable, y ese algo podrían ser extraterrestres.

En el artículo, los investigadores se centran en la idea de que, dado que los humanos queman combustibles fósiles y esos combustibles fósiles llenan la atmósfera con gas dióxido de nitrógeno, deberíamos buscar planetas con una composición atmosférica similar. El NO2 se puede generar mediante procesos naturales, pero la quema de combustibles es un factor importante en la cantidad que flota por encima de nuestras cabezas. ¿Los extraterrestres se enfrentarían el mismo problema? No podemos saberlo, pero los científicos involucrados en el estudio dicen que vale la pena considerarlo.

“En la Tierra, la mayor parte del dióxido de nitrógeno se emite por la actividad humana, procesos de combustión como las emisiones de vehículos y plantas de energía de combustibles fósiles”, dijo el Dr. Ravi Kopparapu, investigador científico de la NASA y autor principal del estudio, en un artículo publicado en la página web de la NASA. “En la atmósfera inferior (alrededor de 10 a 15 kilómetros), el NO2 de las actividades humanas domina en comparación con las fuentes no humanas. Por lo tanto, observar NO2 en un planeta habitable podría potencialmente indicar la presencia de una civilización industrializada”.

Según los investigadores, cuando un planeta pasa frente a su estrella, desde nuestra perspectiva, la luz que brilla a través de la atmósfera puede ofrecer pistas sobre qué gases están presentes. Podríamos usar esas firmas para buscar planetas con niveles elevados de NO2 en su atmósfera y, al hacerlo, podemos encontrar vida extraterrestre inteligente.

Por supuesto, esta idea se basa completamente en la posibilidad de que otro planeta cumpla una serie de criterios que, hasta donde sabemos, no existen en ningún otro lugar que no sea la Tierra. El futuro mundo extraterrestre necesitaría combustible que, cuando se quema, produce NO2. También necesitaría una raza alienígena lo suficientemente avanzada como para haber descubierto cómo quemar ese combustible y, quizás lo más importante, esos alienígenas no pueden ser demasiado avanzados, o probablemente habrían descubierto una manera de limpiar su atmósfera y dejar de quemar los combustibles que lo están contaminando.

Es una idea interesante, pero a la NASA se le olvida un pequeño detalle: por el momento, no tenemos una forma de comunicarnos con mundos fuera de nuestro sistema solar, y mucho menos visitarlos, así que incluso si encontráramos un planeta que hubiese vida extraterrestre, tal vez cuando llegásemos ya se habría extinguido. También puede ser que la civilización menos avanzada del universo sea la nuestra, y las civilizaciones extraterrestres hace milenios dejaron de crear contaminación y nos visitan con cierta frecuencia, tal como sugiere el profesor Avi Loeb. Tampoco podemos descartar la posibilidad de que la NASA este cooperando activamente con razas extraterrestres hace décadas y nos lo estén ocultando. Como podéis comprobar las posibilidades son infinitas, pero es interesante que un investigador científico de la NASA, quien ha pasado parte de su vida estudiando, sugiera que otras civilizaciones extraterrestres son como la nuestra. Si fuera así, entonces ya no hay salvación para el universo.

