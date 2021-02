La reunión sostenida entre el Ministerio de Educación, Colegio de Profesores y las asociaciones de alcaldes -Amuch, AChM y Amur-, citada para abordar el retorno a clases presenciales en marzo, concluyó sin acuerdo y se desconoce si desde el Consejo Asesor Educacional aceptarán la propuesta de posponer las clases físicas en los colegios.

“No hemos llegado a un acuerdo con el Consejo Asesor para retomar las clases presenciales en marzo, nosotros seguimos sosteniendo que en marzo no están las condiciones para retornar a clases. No está garantizada la vida y salud de nuestros estudiantes”, enfatizó el presidente de Colegio de Profesores, Carlos Díaz, una vez concluida la reunión.

En la misma instancia, el representante del gremio sostuvo que esperan una respuesta por parte del Ministerio de Educación lo antes posible e hicieron un llamado a que algunas de las peticiones sean escuchadas. “Nosotros vamos a solicitar una respuesta por escrito desde el Ministerio de Educación, en función de eso también definir nuestra continuidad en el Consejo Asesor”, agregó.

Además, recalcó que el sistema híbrido no es factible durante marzo, ya que las escuelas no están preparadas, recordando que “es una pandemia que tiene 4.000 contagios diarios”. Sobre esto último, también mencionó que la discusión se ha tergiversado, pues desde el gremio están de acuerdo que las clases presenciales son necesarias: “Ese no es el punto en discusión, el tema de fondo es cuándo están las condiciones para que esas clases se puedan realizar”.

Finalmente, el presidente del Colegio de Profesores indicó que desde el gremio esperan que se acoja la petición de realizar mesas de trabajo con la comunidad educativa: “Seguimos planteando la necesidad de sostener reuniones y mesas de trabajos donde las comunidades educacionales sean escuchadas. Los grandes ausentes en el diálogo sobre educación durante el 2020, fueron estas comunidades”.

Opiniones de los alcaldes presentes

En la reunión participaron los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades de Chile y la Asociación de Municipios Rurales, con el fin de apoyar el petitorio entregado por el Colegio de Profesores para que el ingreso a clases presenciales sea postergado.

“Se nos solicitó hace 15 días atrás, a la mayoría de los municipios que habilitáramos los colegios como centros vacunatorios, hoy hay grandes números de estos colegios ocupados como vacunatorios, y no es llegar y retirarlos. Además, existe el tema de la inoculación a los profesores, por lo tanto es importante para la comunidad educativas que los profesores estén vacunados con ambas dosis”, sostuvo el alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez (UDI).

A estas palabras, se suman las declaraciones del alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS), quien reiteró que es importante vacunar a los profesores con ambas dosis para iniciar el retorno a clases. Además, sostuvo que es importante las condiciones que existan en cada comuna con respecto a los contagios.

“El retorno a clases presenciales es el único punto en discusión, creemos que tienen que cumplirse dos condiciones elementales: Uno culminar con el proceso de vacunación que debería ocurrir a finales de marzo y principios de abril; la segunda condición sanitaria en que se encuentra la comuna, estar en fase 3 o 4 para generar el retorno a clases”.

/psg