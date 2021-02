Se ha atrasado la entrega de fondos a los partidos políticos de miras a las campañas electorales que vienen. Consultado al respecto en entrevista con radio USACh, el presidente del Servel, Patricio Santamaría, señaló que ya están firmadas las resoluciones para los montos, por lo que el pago de fondos para las campañas electorales debiera ejecutarse pronto.

Sobre lo mismo, Santamaría se permitió comentar que “lo más probable” es que la próxima reclamación al respecto sea de los independientes, debido a los montos que van a recibir. “Los montos no los establece el Servicio Electoral, eso es por ley. La legislación electoral nuestra es extremadamente rigurosa y es de derecho público. Entonces, uno no puede hacer cualquier cosa”.

Santamaría comentó que a las listas de independientes -como las formadas en las elecciones a los miembros de la Convención Constitucional- se les trata como listas de partido, y se les entrega lo mismo que se les entrega a los partidos menos votados en la elección anterior. Algo, que a su juicio, debiera cambiarse, ya que las candidaturas de independientes -tanto solos como en cupos de partidos- son un 60%.

“No es mucho lo que podemos aportar. La fórmula de entrega de fondos está basada en la elección anterior, esa formula a mí no me gusta, porque no permite la aparición de grupos emergentes constituidos como partidos, porque quienes no participaron en la elección anterior reciben lo que recibió el partido menos votado, y los independientes ‘puros’ tienen que repartirse ese monto”, argumentó.

Para Santamaría, lo ideal sería “avanzar hacia un mecanismo más justo de financiamiento, más equitativo de entrega de fondos públicos, sobre todo a actores emergentes y dirigentes sociales…debieran estar y trabajan todo el tiempo…pero en el momento de la campaña o no cuentan con cupos suficientes o no pueden participar”.

“El independiente [en la elección de convencionales] en esta oportunidad va en una lista y puede competir en partidos en igualdad…pero en elecciones como las de concejales van solos, o asociados a un partido..hay que hacer reformas”, añadió. “Eso debiera considerarse [en una nueva Constitución]”.

/psg