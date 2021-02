“Se están haciendo contratos, logísticas, convenios y conversaciones, no sólo para poder tener vacunas disponibles este año, sino que nosotros ya estamos pensando que puede ser que este virus nos haga tener vacunas todos los años, como lo es para la influenza”.

Con estas palabras, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza dio a conocer que el Gobierno ya se encuentra en conversaciones para “asegurar” las vacunas en caso de que la inoculación contra el covid-19 se vuelva una necesidad anual, tal como lo es la influenza.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, ha estado a cargo de toda esta coordinación, para poder asegurar que tengamos todas las vacunas aseguradas en nuestro país. Sigue siendo todos los días, se están haciendo contratos, logísticas, convenios y conversaciones no sólo para poder tener vacunas disponibles este año, sino que nosotros ya estamos pensando que puede ser que este virus nos haga tener vacunas todos los años, como lo es para la influenza”, anunció la subsecretaria.

Sobre este proceso, la autoridad sanitaria comentó que las segundas dosis de la vacunas contra el covid-19 están aseguradas para todos las personas que la requieran. “Una de las cosas que hemos ido haciendo es asegurar que las personas van a contar con las segundad dosis para poder vacunarse y completar el proceso de vacunación, que sabemos que recién vamos a tener la inmunidad, cada una de las personas, al menos diez días después de la segunda dosis”, comentó.

Además, agregó que están trabajando para “asegurar” las dosis con el fin de completar la vacunación de la población de riesgo y objetiva, que sumarían en total a 15 millones de personas. Por lo que se encuentran en conversaciones con laboratorios para definir si se pueden comprar nuevos componentes que son aprobadas.

“No sabemos es si vamos a necesitar una vacuna todos los años, por lo tanto esto no se acaba aquí y es permanente. Es un trabajo que se hace diariamente por coordinación, porque tampoco sabemos qué vacunas van a ser aprobadas. Hoy tenemos en Chile la vacuna Pfizer que está probada, tenemos la vacuna Sinovac, tenemos la AstraZeneca que está aprobada, pero tenemos que seguir trabajando con otras vacunas que van a seguir siendo aprobadas con la posibilidad de que podrán ser ocupadas”.

Sin embargo, la subsecretaria recalcó que la pandemia no termina con la vacunación, pues las medidas sanitarias de autocuidado siguen siendo importantes: “Seguimos diciendo que tenemos que mantener las medidas de autocuidado, que no se ha acabado la pandemia. A pesar que estemos vacunados no nos podemos relajar y queremos seguir este proceso como lo hemos hecho hasta ahora, con la máxima responsabilidad y rigurosidad. Tenemos asegurada las vacunas para las personas, el ministro lo anunció ayer, van a llegar durante las próximas semanas 4 millones de vacunas Sinovac, van a seguir llegando de Pfizer”.

