iOS 14.5 aún está en fase de beta pero tras recibir su segunda versión d prueba hemos descubierto que esta va a ser una de las mayores actualizaciones para iPhone desde que iOS 14 se lanzara por primera vez en septiembre de 2020, antes del lanzamiento del iPhone 12 .

Desde entonces, han aparecido nuevas versiones del sistema operativo móvil de Apple con nuevas funciones y correcciones de errores. La última versión estable, iOS 14.4, se lanzó el 26 de enero pero es probable que iOS 14.5 llegue a finales de este mes. La versión beta pública está disponible ahora mismo, con nuevas funciones que te facilitarán el desbloqueo del teléfono mientras se usa una mascarilla o la herramienta para que las aplicaciones soliciten permiso del usuario antes de rastrear datos y actividad.

La segunda versión de iOS 14.5 llega cargada de mejoras, como nuevos emojis, medidas de seguridad y otras novedades que afectan a los atajos del iPhone.

Todo lo nuevo que llega con iOS 14.5

iOS 14 sigue queriendo parecerse a Android 11 con la suma de nuevas medidas de seguridad o la posibilidad de escoger apps predeterminadas como el reproductor de música, pero ¿qué más ofrece e nuevo sistema operativo de Apple?

Más de 200 nuevos emoji

iOS 14.5 incluirá 217 nuevos emoji , incluidas nuevas variaciones de tono de piel para emojis populares, como parejas besándose. También encontrarás nuevos emoji como el corazón en llamas, caras exhalando, caras entre la niebla y caras con ojos en espiral. También se han realizado cambios en el emoji de la jeringa, eliminando sangre para que sea más apropiado para representar vacunas.

Uso de Face ID en el Apple Watch para desbloquear el iPhone

Si tienes un Apple Watch, iOS 14.5 te permitirá usarlo para desbloquear más fácilmente tu iPhone mientras usas una mascarilla, algo bastante común en la pandemia que nos ha tocado vivir. Eso sí, la función implica el uso del reloj de Apple sí o sí.

Configura un reproductor de música predeterminado de tu elección

Es posible que Apple Music no te guste y gracias a la nueva versión de iOS ya no tienes que usarlo como reproductor de música predeterminado. Ahora cenado le pidas a Siri que reproduzca algo, aparecerá una lista de todos los servicios de reproducción que has instalado en el dispositivo. Simplemente elige cuál deseas establecer como el predeterminado y listo.

Transparencia en el seguimiento de aplicaciones

iOS 14.5 incluye cambios de privacidad que requerirán que las aplicaciones soliciten permiso al usuario antes de rastrear sus datos y actividad. Esto en una evolución de lo visto en iOS 14.3, que permite ver qué datos recopilan las aplicaciones antes de descargarlas.

Soporte global Dual-SIM 5G

Tras haberse activado esta herramienta en China, ahora los usuarios de iPhone 12 que actualicen su smartphone a iOS 14.5 tendrán soporte dual SIM a nivel mundial, lo que significa que pueden aprovechar la ranura SIM física del teléfono y la eSIM digital para tener dos líneas 5G en el mismo teléfono.

Atajos

La app de atajos de iOS agrega la capacidad de tomar una captura de pantalla, pudiendo incorporar esta acción al listado de accesos directos del iPhone. También se añaden atajos para para activar / desactivar el bloqueo de orientación y cambiar el modo de red de datos (permitiendo configurar 4G o 5G). .

También encontrará algunos cambios de diseño en las aplicaciones Podcasts, Noticias y Recordatorios.

