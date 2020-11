Una de las claves para que el proyecto del Gobierno para el segundo retiro de los fondos AFP tomara ventaja respecto a la iniciativa de la oposición al ser aprobado en el Senado, fue que los senadores oficialistas, que en un principio comprometieron su apoyo, finalmente se abstuvieron y provocaron el envío de la denominada ‘propuesta original’ a comisión mixta.

Sobre esta situación se refirió el senador Manuel José Ossandón, quien en conversación con Meganoticias Alerta sostuvo que “cuando vimos que el Presidente de la República anunció en la Sofofa de que iba a ir al Tribunal Constitucional, eso demostraba que el segundo retiro del 10% no iba a llegar en diciembre y se podía caer”.

Ante la situación agregó que “hicimos un jaque mate al Gobierno y le dijmos ‘o ustedes presentan un proyecto alternativo o nosotros vamos a votar a favor del 10%’ (de Pamela Jiles) porque estamos de acuerdo con el segundo retiro”.

“Me importa un huevo quién lo haya hecho o de donde salió”

Sobre la mocion del Ejecutivo frente a la reforma constitucional, el senador Ossandón expuso que “nosotros votamos por el proyecto que es el único que tiene la certeza que va a ejecutarse un retiro del 10% antes de la Navidad. Me da lo mismo, me importa un huevo quién lo haya hecho o de donde salió, lo importante es llegar con ayuda a esas familias”.

Agregó que “esta no es una victoria ni del Gobierno, ni de los políticos, es una necesidad de la gente ante una crisis social tan importante”.

“No hay que enredar más las cosas a la gente y decir que habrá un proyecto de ley que va a autorizar un segundo retiro del 10% antes de Navidad”, completó.

“Cuando uno está mal, 40 mil pesos sí son importantes”

Sobre el cobro de impuestos a un grupo de afiliados, expuso que “eso se puede eliminar, pero los que ganan más sí deberían pagar y (no) los que ganan menos, que no es mucho el impuesto, pero cuando uno está mal, 40 mil pesos sí son importantes”.

“Lo único claro es saber si vamos a tener o no un segundo retiro y no cuál es la técnica legislativa. Ya ganó un proyecto que no va al Tribunal Constitucional y va a salir rápido”, declaró.

Ossandón reiteró que “aquí se hizo lo correcto y se buscó un proyecto para ayudar a la gente a pasar una Navidad mejor y ese es el resultado es el que importa”.