La red social Instagram ha anunciado la llegada de nuevas funcionalidades destinadas a proteger a los usuarios más jóvenes. Entre ellas, destaca el lanzamiento de una nueva herramienta que impedirá que los usuarios mayores de edad puedan enviar mensajes a un menor a no ser que este lo siga. «Por ejemplo, cuando un adulto intenta enviar un mensaje a un adolescente que a su vez no le sigue, recibe una notificación de que no es posible enviarle un Mensaje Directo. Esta funcionalidad se basa en la capacidad de predicción de la edad mediante tecnología de aprendizaje automático (machine learning), y en la edad que las personas introducen cuando se registran», explican desde Instagram en un comunicado remitido a ABC.

La plataforma propiedad de Facebook también ha expresado que, en estos momentos, está estudiando la forma de dificultar que adultos «que han mostrado un comportamiento potencialmente sospechoso» puedan interactuar con adolescentes. Estas medidas pueden incluir funcionalidades como restringir a estos adultos para que no vean las cuentas de adolescentes en «Usuarios sugeridos», evitar que descubran contenidos de adolescentes en Reels (el nuevo sitio para creadores de contenido de Instagram) o en la pestaña Explorar; así como ocultar automáticamente sus comentarios en las publicaciones de los adolescentes.

En estos momentos, Instagram tiene establecido en los 14 años la edad mínima que puede tener un usuario para abrir una cuenta en la plataforma. La red social recomienda a los usuarios que tengan edades comprendidas entre los 14 y los 18 que mantengan sus cuentas privadas, lo que les permite evitar que cualquier desconocido pueda acceder a sus publicaciones. Aunque esto no implica que sea obligatorio.

«Los jóvenes, como los aspirantes a creadores de contenido o deportistas, encuentran mucho valor en las cuentas públicas. Así que los menores de 18 años podrán seguir optando por una cuenta pública si así lo deciden después de conocer las opciones. Si el adolescente no elige la opción ‘privada’ al registrarse, Instagram enviará una notificación más adelante en la que se destacan las ventajas de una cuenta privada y se le recordará que deben comprobar su configuración», expresan desde la red social.

