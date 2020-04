Científicos de la Universidad de Newcastle y la Universidad de Liverpool (Reino Unido) han analizado los efectos negativos en la salud de las personas que generan los periodos cortos de inactividad. Los resultados del estudio fueron publicados en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, que se desarrolló esta semana en España.

El equipo reclutó a un grupo de 18 mujeres y 10 hombres con una edad media de 32 años que mantenían una actividad física regular o superaban los 10.000 pasos diarios. Posteriormente, el grupo adoptó un estilo de vida más sedentario durante dos semanas y finalmente reanudaron sus rutinas iniciales durante otros 14 días.

CVD is a major cause of mortality among people with T2DM. Just two weeks of step-reduction in healthy adults caused a significant reduction in cardiovascular function. Paper to come. #movemore #Type2diabetes https://t.co/44crDUZJpV

— Kelly Bowden Davies (@kbowdendavies) September 20, 2019