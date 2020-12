“Me monto en una perrera desde el cerro (loma) hasta el Metro, son unos seis kilómetros que ando parado y colgando, no hay de otra, más nunca vi un jeep que me subiera al barrio. Pago 1.500 bolívares (0,075 centavos de dólar) al chofer de la alcaldía por cada viaje. No deberíamos pagar nada porque la perrera es una incomodidad, además de que es muy peligrosa. Estoy muy molesto porque casi nunca me siento a descansar y ni hablar si el Metro se queda sin luz, tengo que caminar cuadras y cuadras para llegar a mi trabajo”.