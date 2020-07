El diputado Mario Desbordes, presidente de RN, se refirió a la votación del proyecto que busca permitir el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones de las AFP, que se realizará este miércoles en la Cámara de Diputados.

En entrevista con Mega, el parlamentario señaló que “yo en principio me inclino por abstenerme”, agregando que aún no hay consenso al interior de la bancada que también preside de apoyar o no el retiro de pensiones.

“Estoy en espera de reunión de bancada. Ayer se reunió en un minuto en que yo estaba en la Comisión de Seguridad Ciudadana (…), no participé de esa reunión y la bancada todavía no llega a un acuerdo”, expresó.

Desbordes dejó en claro que esta abstención no significa que apoye otras opciones, “en la medida que no sea con cargo al Fisco”, ya que “es engañar a la gente decirle que se lo van a devolver como bono de reconocimiento, eso no va a pasar, y dejando claro que es necesario reponer los fondos cuando a uno le queda mucho por jubilar”.

/gap