Está próximo el verano, la época del año en la que siempre estamos deseando lucir una figura perfecta, pero el problema es que aún no hemos perdido todo el peso que nos gustaría y nuestro cuerpo, más que esbelto y estilizado, aún guarda kilos que podrían multiplicarse con los cocidos, fabadas y otros platos contundentes propios del otoño y el invierno.

Pero si queremos lucir perfectos dentro de doce semanas tenemos que ponernos a cuidar nuestra alimentación en serio. Hay que olvidarse de las grasas y comenzar a ingerir alimentos sanos y saludables. Sin embargo, siempre hay que agradecer los buenos consejos para adelgazar; por eso hemos recopilado doce consejos que te ayudarán a lograr tu objetivo.

El primer truco para adelgazar es no saltarse el desayuno. Puede que pienses que si no comes, no engordas, pero cuidado: puedes estar dejando de ingerir nutrientes muy necesarios para tener energía todo el día y, además, es muy probable que al estar en ayunas tengas más ganas de picar entre horas, lo que terminará derivando en que sumes más calorías.

Alimentos sanos

Es muy importante afrontar este periodo con inteligencia, por eso el segundo consejo es seguir un horario de comidas. Si comemos a las horas a las que estamos acostumbrados evitaremos picar entre horas y, además, ayudaremos a nuestro metabolismo a estar más tiempo en funcionamiento y quemando calorías a buen ritmo.

Al seguir un horario de comidas evitaremos picar entre horas e ingerir más calorías

El tercer consejo también habla de alimentos sanos: se trata de seguir una dieta rica en alimentos con mucha fibra. Estos alimentos, entre los que se encuentran el pan, el arroz o la pasta integral, o legumbres como las lentejas o los frijoles, nos ayudan a tener una mayor sensación de saciedad, lo que nos ayudará a tener menos hambre y, por tanto, a perder peso.

Para el cuarto consejo recomendamos aumentar la ingesta de frutas y verduras. Estos grupos de alimentos son perfectos para adelgazar ya que son bajos tanto en calorías como en grasas, pero a la vez son altos en fibra. Además, contienen una enorme cantidad de vitaminas y minerales que nos ayudan a ingerir todos los nutrientes que necesitamos.

El quinto truco es tan nutritivo como mental: no hay que eliminar ningún alimento de nuestra dieta, especialmente aquellos que más nos gustan. Prohibir estos alimentos solo provocará un aumento de la ansiedad, ya que estaremos pensando constantemente en que no podemos comerlos: lo mejor es tomarlos de manera ocasional, sin excedernos con las calorías.

No sólo importa comer

En el mismo sentido va el siguiente consejo: usa un plato inteligente. Consumir raciones más pequeñas es la mejor forma de reducir paulatinamente las cantidades de comida que ingerimos. Utiliza un plato más pequeño de lo normal para tus comidas, de tal forma que entre menos comida de lo normal en el plato y, por tanto, comas menos.

Tan importante es comer bien como cumplir otro tipo de sugerencias destinadas a adelgazar. Por eso, el séptimo consejo es hidratarse bien: beber agua es muy importante ya que no sólo estamos hidratándonos, sino que además no confundimos la sensación de hambre con la de sed. Con un vaso de agua podemos evitar comer entre horas e ingerir más calorías de las necesarias.

El octavo pasa por hacer ejercicio: es imprescindible practicar deporte si queremos que nuestro objetivo de perder peso se cumpla. Ser personas más activas ayuda a quemar más calorías, además de las que dejamos de ingerir con nuestra dieta: lo mejor es elegir una actividad que nos guste y convertirla en una rutina.

El deporte nos ayuda a ser personas más activas y, por tanto, a quemar más calorías

El noveno truco para adelgazar tienen que ver con los alimentos, pero desde otro punto de vista: hay que leer bien las etiquetas. En muchas ocasiones compramos productos sin fijarnos bien en lo que contienen, pero no son buenos para nuestro plan de adelgazamiento. Por eso evitar azúcares añadidos y leer bien la información calórica es esencial.

Doce semanas después

El décimo consejo pasa por eliminar el alcohol de tu dieta. Las bebidas alcohólicas, sobre todo las de más graduación, aportan muchas calorías vacías a nuestro cuerpo que son difíciles de quemar. Es mejor apartar de nuestro día a día las bebidas alcohólicas, al menos durante el tiempo que dure nuestro plan de adelgazamiento.

El penúltimo truco es desechar la comida basura y la mejor forma de hacerlo es no acumular patatas fritas, snacks o chocolates en casa para no caer en la tentación. Lo mismo sucede con las bebidas azucaradas, que aportan demasiadas calorías vacías. Sustituye estos alimentos poco sanos por frutas, pasteles de arroz o avena o zumos naturales, entre otras posibilidades.

El último consejo hace referencia a la planificación de las comidas: coge lápiz y papel el fin de semana y apunta cuáles va a ser tus comidas de la semana siguiente. Así irás a la compra con la lista hecha, lo que te ayuda a no coger alimentos que no necesites, y a comer cada día lo que tenías previsto, sin tener que decidir en el momento y optar por otras elecciones menos saludables.

