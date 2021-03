WhatsApp sigue trabajando en la adopción de nuevas herramientas. En estos momentos, la ‘app’ de mensajería propiedad de Facebook, está volcada en el desarrollo de una función de imágenes que se autodestruyen, que permite que los usuarios envíen fotografías a través del chat que se borran automáticamente cuando se abandona la conversación.

Según el portal especializado en información sobre WhatsApp WABetaInfo, la función, que por el momento se prueba en versiones futuras de la ‘app’ de WhatsApp para Android e iOS, presenta un funcionamiento similar al de los mensajes directos de Instagram Direct, donde la característica ya está presente.

La opción de autodestrucción puede seleccionarse en el proceso de enviar una imagen. La aplicación ha añadido un icono situado en la parte inferior izquierda de la barra de texto. Al pulsarlo, avisa al usuario de que «este archivo desaparecerá» cuando abandone el chat. Las personas que reciben una imagen con la autodestrucción programada, se encuentran en la pantalla con una miniatura y, antes de abrirla, también se les muestra el mensaje de advertencia sobre su eliminación.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.

Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021