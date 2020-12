Todo partió en la Universidad de Harvard a finales de la década del 60. La productora Joan Ganz Cooney y el psicólogo experimental Lloyd Morrisett presentaron un proyecto a la Escuela de posgrado de Educación de la casa de estudios, con el propósito de aprovechar el aumento de televidentes en Estados Unidos y ofrecer un programa que fuese tan entretenido como pedagógico.

Con ese objetivo, probaron distintos personajes piloto frente a grupos de niños para analizar cómo procesaban los mensajes de marionetas como Big Bird, las cuales fueron ideadas por el titiritero Jim Henson, quien más tarde se haría conocido como el creador de Los Muppets.

Así, tras estudiar y modificar numerosos prototipos, estrenaron el primer capítulo de Plaza Sésamo en la televisión pública estadounidense, el 10 de noviembre de 1969.

—El concepto de enseñar a través de la TV fue brillante y el tipo de movida atrevida y fascinante. Utilizaron estrategias mediáticas poderosas como los jingles y la repetición con miras a que los niños quisieran aprender en lugar de querer Zucaritas —dice a BBC Joe Blatt, profesor de Harvard que asesoró a Ganz Cooney y Morrisett en la articulación del programa educativo.

A pesar de que la serie con más de 5000 capítulos y 193 premios Emmy se creó en Estados Unidos, esta también cruzó las fronteras internacionales con más de 30 equipos que adaptan los episodios según el contexto y la realidad de cada país. Uno de los ejemplos más claros es el de Sudáfrica —territorio que figura entre los que tienen más casos de VIH en el mundo, según los informes de ONUSIDA —, en donde la protagonista Kami es VIH positiva y huérfana de una madre que murió de sida.

Kami, protagonista de la versión sudafricana de Plaza Sésamo, titulada Takalani Sesame

Junto con ello, la producción mantiene el sitio web sesamestreetincommunities.org desde 2015, como una plataforma en línea en la que se informa a padres y cuidadores acerca de cómo hablar sobre distintas problemáticas con la audiencia infantil, tales como las adicciones, las experiencias traumáticas y la violencia comunitaria.

—El equipo disemina tolerancia, amor y respeto mutuo —comenta Joan Ganz Cooney en el documental The World According to Sesame Street (2006), en donde destaca la labor social y el impacto de la serie, además de explorar las diferencias culturales en los países en que se transmite.

Pero los mensajes de Plaza Sésamo a sus televidentes no solo se transmiten a través de personajes como Big Bird, el pájaro Abelardo Montoya y Elmo, sino que también han contado con invitados emblemáticos de diversos géneros musicales.

Plaza Sésamo

Ray Charles

El cantante de “Hit the Road Jack” asistió al programa para enseñarle a Elmo cómo leer en braille —sistema de lectura y escritura ideado para personas ciegas —y para decirle que tiene creer en sí mismo y ser fiel a su identidad. Luego, canta la canción “Believe in Yourself” y detalla que a pesar de las adversidades, todas las personas tienen la capacidad de realizar sus sueños.

Michael Jackson

Como parte del especial de navidad de 1978, el cantante de The Jackson 5 pasea por una avenida mientras lee un libro en voz alta. Al final de su caminata, Oscar “El Gruñón” sale desde un recipiente de basura y le pregunta qué está leyendo, a lo que el autor de “Beat It” le responde que es un libro sobre fantasmas y que puede dárselo si lo desea. Una vez que se va, la marioneta concluye que la mejor forma para evitar a los espectros es mantenerse ocupado y realizar tareas como la limpieza del hogar.

Johnny Cash

Oscar también tuvo la oportunidad de compartir con el hombre de “Folsom Prison Blues” en la quinta temporada, instancia en donde el norteamericano cantó “Nasty Dan” para él y “Five Feet High and Rising” para el constructor Biff. De la misma manera, más tarde regresó en la doce para interpretar una versión adaptada de “Don’t Take Your Guns to Town” (no lleves tus armas a la ciudad) que llamó “Don’t Take Your Ones to Town” (no lleves a los tuyos a la ciudad).

Billy Joel

Y como si fuera poco para el monstruo que vive en el basurero, también pudo compartir con el autor de “Piano Man” y la actriz Marlee Matlin —ganadora del Oscar por su papel de Sarah Norman en Children of a Lesser God (1986) —, quien complementa su interpretación de “Just The Way You Are” a través de lenguaje de señas.

Lena Horne

Respecto a la diferencia entre etnias y colores de piel, la actriz y cantante de jazz Lena Horne se reunió con la rana René —personaje que originalmente es de Los Muppets —para explicarle que si bien su apariencia es distinta a la de los otros personajes —mayoritariamente pájaros y monstruos peludos —, eso también lo hace ser especial como el resto. Finalmente, ambos concluyen con que se sienten hermosos tal cual como son.

Celia Cruz

Entre los invitados a los programas de Plaza Sésamo en su versión estadounidense, también destacan figuras emblemáticas de la música latina. Una de ellas es la cantante cubana conocida como “la reina de la salsa”, quien traslada a algunos de los personajes hacia su país de origen para cantar temas con influencias folclóricas y bailar con atuendos coloridos.

R.E.M.

La agrupación dirigida por Michael Stipe y Peter Buck también asistió para tocar una versión alternativa de “Shiny Happy People”, título del álbum Out of Time (1991). A diferencia del video original —en donde bailan con niños y adolescentes al ritmo de la música —en “Furry Happy Monsters” lo hacen con monstruos de diversos colores, quienes manifiestan explícitamente sus sentimientos de alegría y tristeza mientras escuchan la música, a lo que los integrantes del grupo responden con su aprobación.

Stevie Wonder

A pesar de que se diferencia de las otras presentaciones, el espectáculo del compositor de Talking Book (1972) es uno de los más recordados por los televidentes. Si bien, la mayoría del tiempo no interactuó con las marionetas, sí lo hizo con la banda completa que lo acompañó en la transmisión. Ahí tocaron una apertura cargada de solos bajo el nombre “1 2 3 Sesame Street”, para después enseñarle a Archivaldo sobre dinámicas vocales y pasar a su conocida interpretación de “Superstition”.

—El lugar entero se estremeció y fue genial. Blancos, negros, jóvenes y ancianos, todos estaban en la misma página —cuenta Sonia Manzano, quien interpretó a María, en una entrevista radial con NPR.

Según un artículo de The New York Times, las personas que se encontraban viendo la tocata no eran actores, sino que habían sido invitados para disfrutar de la presentación.

Plaza Sésamo en concierto

Entre las numerosas colaboraciones musicales que han realizado los personajes de la serie infantil, también han tenido la posibilidad de figurar por sí solos. A mediados de 2019, fueron invitados a participar del programa Tiny Desk de NPR, en donde tocaron algunas de sus canciones originales con una banda en vivo de fondo y un público sentado justo en frente de ellos.

