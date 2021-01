El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, afirmó que el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, está seguro en su puesto y que eso no cambiará, sea cual sea el resultado este domingo en el Superclásico, o lo que pase al final del Campeonato Nacional.

Según sostuvo este jueves, su continuidad “está completamtente segura, no hay ninguna duda. Lamentablemente a algunos medios les gusta informar mentiras, hace algunos días aparecieron algunas informaciones, pero es lamentable que hoy se invente cualquier historia por vender un par de diarios más”.

“Gustavo Quinteros, pase lo que pase hoy día, pase lo que pase cuando termine el campeonato, va a seguir siendo entrenador de Colo Colo”, remarcó.

Según estimó Mosa, “vamos a llegar anímicamente bien al Superclásico, nosotros apostamos y haremos el esfuerzo posible para mantener la paternidad en el Monumental“.

“Vamos a dar un buen espectáculo, ojalá solo hablemos de temas deportivos, de lo que pasó en la cancha y no tengamos que lamentar una situación desagradable”, continuó, mientras que pidió que no se hablara más sobre el tema premios: “Los jugadores dijeron que no lo van a recibir”.

Sobre el plantel también agregó que “ellos están súper tranquilos, el punto conseguido nos deja con el ánimo arriba. Son partidos aparte y aquí la jerarquía y la historia van a marcar un precedente a favor de nuestra historia y esta institución“.

“En los momentos complicados hemos salido adelante, estamos confiados y vamos a dar la pelea, nos quedan seis finales y no nos vamos a entregar hasta no pelear con uñas y dientes esta situación y mantener a este tremendo club en la división que tiene que permanecer siempre”, finalizó.

Colo Colo se mide a U. de Chile este domingo, desde las 18:00 horas.

