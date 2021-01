Después de dejar el Ministerio de Hacienda para enfocarse en una precandidatura presidencial, el exministro Ignacio Briones conversó con Meganoticias Actualiza sobre sus aspiraciones para llegar a La Moneda y sobre su gestión durante el retiro del 10% de los fondos de pensiones.

¿Qué dijo Briones?

Respecto a su negativa sobre la extracción de los ahorros previsionales, sostuvo que “siempre manifesté mi posición de forma clara, con argumentos, sin pretender sabérmelas todas y simplemente alertando que esto tiene consecuencias para adelante. Pero al mismo tiempo siempre he dicho que no soy nadie para juzgar las necesidades de las personas y cómo gastan su dinero“.

“Yo no me voy a retractar de lo dicho, porque ahí está. Yo prefiero ser súper honesto, empatizar con las personas. Yo sé que hay dolores detrás. Yo no soy nadie para juzgar sus usos, sus necesidades, pero sí advertir siempre que esta es una medida que se tomó en un momento de emergencia, que no puede ser algo permanente y menos aún que pueda hacerse saltándose en la Constitución“, recalcó.

“Hoy día particularmente, cuando estamos en un proceso constituyente, los que votamos Apruebo y que votamos a favor de una Convención Constitucional, lo que estamos aspirando es a tener nuevas reglas constitucionales y ¿qué señal, uno se pregunta, estamos dando a este proceso tan importante si las reglas de nuestra actual Constitución no la estamos respetando?”, agregó.

Precandidatura presidencial

Respecto a su salida del Ministerio de Hacienda, indicó que “creo que hay terreno sembrado, las iniciativas y las políticas están sembradas, y ahora lo que corresponde es desplegarlas, aplicarlas. En eso estábamos, en eso va a seguir Rodrigo Cerda (su sucesor)”.

“Creo que los desafíos de Chile van más allá de la pandemia e, incluso, después de lo que va a pasar posterior a ella, ya que tenemos desafíos estructurales de una hoja de ruta social ambiciosa, en la cual yo quiero contribuir”, manifestó en cuanto a su precandidatura presidencial.

“Yo tomé esta decisión de forma personal, muy convencido. Yo nunca he tomado decisiones presionado, siempre he tratado ser muy auténtico, muy honesto en mis decisiones y esta no es la excepción. Yo creo que en la decisión que estoy tomando, estoy entusiasmado y quiero proponer una hoja de ruta hacia adelante”, expresó.

Finalmente, aseguró que “mi capital personal primero, yo creo que es empatizar con los chilenos y hablarles siempre con la verdad. A veces coincidiremos, a veces tendré que decir cosas que no son populares, pero yo creo que en este momento es fundamental hablar con la verdad, porque no hay dos lecturas de que Chile hoy día tiene un problema de credibilidad grande”.

/gap