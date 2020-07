La Cámara de Diputados y Diputadas se inclinó a favor del retiro del 10% de los fondos de pensiones AFP. La sorpresas se las llevó el oficialismo, con varios de sus miembros que votaron a favor.

Sin embargo, en la oposición también hubo una sorpresa, ya que el diputado independiente Pepe Auth decidió votar en contra del retiro.

Esta decisión le valió varias críticas por redes sociales y fue él mismo quien respondió a los cuestionamientos en diálogo con Radio ADN.

“Me resbala francamente, para mi la política no es una discusión entre traidores y leales, es una discusión de argumentos, de buenas o malas políticas públicas. Esa polarización es frustrante, pero la verdad es que tengo intolerancia a los intolerantes“, comenzó diciendo.

“Si voté distinto es porque estoy convencido de que es una mala política pública, no tanto por el impacto que va a tener en las pensiones esta decisión, si no porque significa abrir una compuerta y romper el principio sagrado de que la cotización obligatoria es exclusivamente para las pensiones futuras”, indicó.

En ese sentido, agregó que “si tu abres la puerta hoy día en una situación de emergencia evidente, ¿Por qué no la vas a abrir mañana en una fuerte recesión con alto desempleo o por qué no la vas a abrir después de un terremoto? Cuando eso se instala, la idea de que los recursos ahorrados exclusivamente para la previsión, para la pensión futura, se le puede echar mano en situaciones de crisis, no hay ninguna posibilidad de inseguridad social”, finalizó.

