Que Los Tribunales y el Congreso estén más receptivos al drama nacional que vivimos, es un hecho nuevo, destacable y que debe seguir operando para usar debidamente las facultades constitucionales y legales que el sistema tiene para

protección de los habitantes y que no se aplican por la tremenda debilidad que han mostrado las elites dirigentes políticas y sociales para cumplir sus deberes.

Muy importantes han sido, por una parte, la masiva movilización ciudadana del año pasado y por la otra, la terrible pandemia que nos azota, ya que ha puesto en evidencia la tremenda desigualdad existente en nuestro país. No ha sido

posible seguir ocultando la falta de conexión del gobierno, la élite política y las instituciones privadas que ganan millones para, supuestamente, proteger a las personas en situaciones tan catastróficas como las que sufrimos.

1.-LOS TRIBUNALES ESTÁN COOPERANDO A PARAR LOS ABUSOS DE LAS ISAPRES

Las ISAPRES anuncian alzas cercanas al 5%, que sólo se suspendieron por pocos meses en una maniobra política burda, pero insistirán. Invito, una vez más, a los afiliados recurrir a la Superintendencia de Salud en contra de las alzas.

Primero, carta de rechazo del alza y luego, a la Superintendencia de Salud, dónde se puede hacer el trámite por internet. Yo mismo estoy en estos días, reclamando allí. Ya tengo una resolución favorable, pero fue apelada por la ISAPRE. Otro camino viable es buscar abogados que ofrecen sus servicios profesionales en distintas regiones, pagándose sólo con las costas que pagan las ISAPRES, es decir, nosotros los cotizantes, por supuesto. Son cientos de miles los recursos acogidos, desde que el año 2010, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia, redactada por mi amigo el abogado Mario Fernández Baeza, y que ha sido aplicada en sentencias de diversas Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema.

Constato con indignación que los diversos gobiernos, incluso los que yo he apoyado, no hayan sido capaces de dictar una ley para corregir esos excesos, ya que sólo el 25% de los afiliados a ISAPRES han reclamado y vencido a las ISAPRES. Pero como el 75% se queda tranquilo, perseveran en el abuso. Esta es una de las diferencias entre sentencias y leyes. Las primeras, afectan a las partes del proceso y las segundas tienen aplicación general.

Hace pocos días se ha obligado a las ISAPRES a aplicar las normas de enfermedades catastróficas para los costos de los tratamientos de los afectados por el COVI19. Existe un camino para canalizar la indignación y encontrar soluciones. Basta de quejarse o lamentarse, a usar los instrumentos que la democracia nos proporciona.

2.- COMO ENFRENTAR A LAS AFP.

Yo soy contrario a ellas desde que las impusieron en dictadura y organizamos acciones de los trabajadores bancarios privados, en las que nos unimos todos, hasta partidarios de Pinochet, porque el sistema es malo para todos los

trabajadores. No hay Bonos para pinochetistas o derechistas. Son pensiones menores al 25% de nuestras últimas remuneraciones según se puede leer en los documentos de la Superintendencia de Pensiones, que no cumple la ley y las

defiende y protege. Este año, 2020, deberíamos estar recibiendo pensiones del 100% de nuestras remuneraciones, dijeron las AFP en El Mercurio el año 2000 y el 2010, no el 70% como había prometido José Piñera. Les incluyo el link a la

Súper de pensiones para que confirmen el monto promedio de ingresos de los afiliados y el monto de las pensiones.

UN PRIMER ACUERDO

Sigo pensando que el primer acuerdo debería ser, devolvernos el derecho de elegir entre las AFP y una entidad pública, sin fines de lucro, con experiencia en manejo de cuentas, como lo es el IPS. Si algunos quieren seguir en esta

montaña rusa, con malas pensiones y proveedora de fondos baratos para los grupos económicos, allá ellos, pero con aporte patrón al obligatorio y seguro de longevidad. Esos elementos humanizan la máquina del lucro para no dañar tanto

a los que opten por ellas.

Muchos se hacen gárgaras con la palabra libertad para elegir, pero no nos la dan.

La Constitución lo permite y hasta vergüenza me da cuando debo recordar por rigor intelectual, que hasta Pinochet nos reconoció un plazo de 5 años para optar entre las Cajas de Previsión y las AFP. (Artículo primero transitorio del DL 3500).

Para que expropiar, pagando, abriendo conflictos con los Tratados de Protección de Inversiones y judicializando el problema. Si los trabajadores somos dueños de nuestros fondos, como lo somos, nos llevamos nuestra plata al órgano estatal, tripartito, dirigido por trabajadores, empleadores y Estado. Eso es respetar el derecho de propiedad.

2.-TERMINAR CON EXPECTATIVAS DE VIDA DE 110 AÑOS. ESO ES MENTIRA

Esto no cambia el sistema, pero ayuda elevar las insignificantes pensiones de 500 mil pensionados por Retiro Programado y a los que en el futuro se pensionen en ese sistema. La Senadora Rincón y el Profesor Patricio Basso han propuesto

poner fin a la artificial y arbitraria tabla de expectativas de vida. Ellos sugieren calcular hasta los 85 años y cuando se terminen los fondos, cubra el gasto el Estado, o, agrego yo, con un seguro de longevidad, que tendría un costo de entre

el 1% y el 1,5% de las remuneraciones y que debería sacarse del aporte patronal que este propio gobierno ha definido en un 6%. Por favor, visiten la página Web de AFP Capital. Allí informan que las mujeres tienen expectativas de vida hasta

los 91 años, y los hombres hasta los 86. A confesión de parte…….

3.- ELIMINAR LA COMISIÓN DEL ARTÍCULO 45 BIS DEL DL 3500.

Las AFP se llevan arbitrariamente 500 millones de dólares al año, sin justificación y sin informar. Así se puede constatar en el informe del cuarto trimestre del 2019 de la Superintendencia de Pensiones. En la Cámara de Diputados ya está

aprobada su eliminación, tras indicación del Diputado Tucapel Jiménez y con votos de toda la oposición. 1,5 millones de dólares diarios, además de las altas comisiones que nos cobran. El 11 de julio he recibido otra carta de Habitat, esta

vez es la cartola, no el alegato politiquero que hicieron en contra de la Reforma Constitucional. Me informan que he perdido, en 4 meses, más de 8 millones de pesos, no hay descuento alguno en sus comisiones y, nuevamente NO me

informan cuanto sacan de mi Fondo de Pensiones por la Comisión denominada fantasma. Con datos de la Superintendencia de Pensiones en un informe trimestral se calcula que a los afiliados con 100 millones en la cuenta, les sacan arbitraria y clandestinamente más de 25 mil pesos mensuales.

Yo estoy recurriendo de Protección en su contra, representado gratuitamente por un equipo jurídico que dirige mi amigo y Camarada Fuad Chaín, los que ya han dado otras batallas, como las fusiones truchas, y el derecho de recibir

información. Creo que el ejemplo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y espero que el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, ratifiquen este indispensable rol del Poder Judicial para amparar nuestros derechos vulnerados.

Invito, una vez más, a las organizaciones de trabajadores, a los Colegios profesionales y a cada afiliado a recurrir a los Tribunales. No estamos pidiendo nada que debilite la institucionalidad, al contrario, estamos mostrando un camino

pacífico de salida, que excluye, tanto la violencia de estas entidades como la violencia de una minoría que hace crecer el miedo y no ayuda a las soluciones.

Tenemos que encontrar formas de movilización que sean compatibles con el cuidado que debemos tener frente a la pandemia, pero que demuestre voluntad de cambios permanentes.

4.- LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA

Respaldo plenamente la Reforma Constitucional aprobada hasta ahora, precisamente, porque es una medida de emergencia. Señalé verbalmente y por escrito que las AFP no eran cajeros automáticos, que con una tarjeta no se

podían sacar billetes. También me preocupaba el impacto en las ya misérrimas pensiones y mi rechazo a que la crisis sea pagada por los propios trabajadores, como ha ocurrido con los Fondos de Cesantía. Álvaro Gallegos, destacado

profesional del PS, aportó la idea de un Bono especial para compensar a los trabajadores cuando se pensionen. Es una gran solución, y la Reforma contempla medidas para esto.

Por otra parte, si el costo total de esta Reforma se estima en 16 mil millones de dólares, como dice el gobierno, el Estado es dueño ahora, de 20 mil millones de dólares.

DEPOSITADOS EN EL EXTERIOR.

Les incluyo los datos que se publican en la página Web del Ministerio de Hacienda. https://www.hacienda.cl/fondos-

soberanos/fondo-de-estabilizacion-economica-y/informacion-financiera/valor-de- mercado.html

A.-FONDO RESERVA PENSIONES Y FONDO DE ESTABILIZACIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL a Mayo de 2020

El valor de mercado del FRP al cierre de mayo alcanzó US$10.603,84 millones.

B.- El valor de mercado del FEES alcanzó US$10.507,99 millones.

Creo que mis argumentos son buenos, pero siempre se aprende o hay que apoyar lo que ayude a generar más acuerdos. Por eso, conversando con personas muy capaces, de distintos sectores he decidido apoyar la Reforma. Quiero ayudar

despejando mentiras:

1.-Los Fondos son sagrados. Pero si el 80% los manejan los grupos económicos, 40% en Chile y $40% en el exterior. 20% se invierte en pagares de Tesorería o Banco Central para cubrir el déficit del sistema de AFP y el robo llamado deuda

subordinada. Esto se llama “adorar al dios dinero” y no a los propietarios reales.

Acaban de perder más de lo que se requiere para la Reforma y eso, “es normal en el mercado” Pero la gente afiliada está sin empleo, con rentas reducidas, con familiares cesantes o enfermos y ellos quieren seguir usándola. Lo más sagrado

es la vida humana.

No soy partidario de amenazarlos con quitarles el 40% que administran. Se descargarían en las víctimas de siempre y tendríamos más trabajadores cesantes.

Entonces, ¿por qué no invertimos 16 mil de esos 20 mil millones de dólares en acciones de las empresas sanitarias, eléctricas, en más recursos al Banco del Estado, en instrumentos del Estado para fortalecer el sistema sanitario, el escolar LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CHLENOS?

No olvidemos que las AFP están exentas de IVA en muchas operaciones, lo que no ocurre ni con el pan, ni los libros, Pero los 16 mil millones de dólares SE INVERTIRÁN EN Chile, dinamizando la economía, ampliando oportunidades de empleo y, con eso, más de 3 mil millones de dólares volverían al Estado en los meses siguientes, por el impacto del IVA a los productos de consumo masivo.

Necesitamos dinero fresco. Es cierto. Entonces usemos en Chile los 600 millones de dólares al mes que depositamos los trabajadores en las AFP, recaudado por los empleadores en dinero efectivo.

CREAR UN CLIMA GRATO PARA PERSUADIR Y LLEGAR AL PLEBISCITO.

Hay que dialogar con respeto. Fuerte en el fondo y suave pero directo en la forma.

Yo me alegro que fuerzas que gobernaron antes y ahora, hoy busquen nuevos caminos. Hay que valorar a los que cambien de opinión y se sumen a las soluciones. La crisis del gobierno no es la del país.

Así lo demostraremos en el Plebiscito, sin violencia, con argumentos, persuadir es un verbo clave a conjugar. Que políticos tan justamente criticados estén rompiendo muros y escuchando el clamor popular, fortalece la democracia. La

debilita el lenguaje bélico, la arrogancia y falta de empatía del Presidente.

Pero es necesario que aprenda o será el responsable de una tragedia nacional, que obligaría a sus descendientes a cambiar de apellido en el futuro.

/por Ricardo Hormazábal, abogado y ex presidente de la Democracia Cristiana