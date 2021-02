En tiempos de crisis sanitaria el consumo de productos ha aumentado en los hogares con el teletrabajo, no obstante, debido a las restricciones sanitarias el reciclaje se ha vuelto más complejo de ejecutar. En este escenario, la gestión de residuos es clave para el cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno con apoyo de la industria y de la mano de un plan de logística que resuelva los puntos débiles de la cadena de funcionamiento del sistema.

El punto débil del retiro de los residuos en nuestro país es la poca información que se tiene de los desechos mismos de cada casa o departamento. “El principal desafío está en habilitar alguna App o software que permita a las municipalidades poder gestionar de mejor manera con esa información qué tipo de basura es y ver si hay que pasar o no pasar, cuál es la frecuencia, porque hoy las municipalidades tampoco saben cuántas personas hay por casa, por lo tanto, es difícil estimar un volumen de desechos a no ser que sea un histórico y con los cambios de hábito que han habido evidentemente esta información queda algo obsoleta”, expresa Ernesto Goycoolea, gerente general y Co- Founder de Drivin.

El ejecutivo de Drivin enfatiza en que el rol de las municipalidades es fundamental, ya que es la estructura a nivel más bajo que existe y son los que están más cerca de donde se generan los residuos. A su parecer, los gobiernos locales deberían ser los líderes en cuanto a la gestión integral de residuos generando un retiro selectivo domiciliario, ya que son el principal vínculo con la comunidad y su entorno.

El experto alude a que el uso de tecnología a nivel logístico tiene que desarrollarse en conjunto con una conciencia, educación y cultura sobre el reciclaje. “Todo ese uso de la aplicación tiene que venir acompañado de un trabajo social de concientizar a la comunidad sobre esa aplicación, mostrar la utilidad y ver los beneficios de todo lo que se puede lograr con esa información que es fundamental que esté y que sea un input de parte de la comunidad misma”, señala.

Por otro lado, Mauricio Quezada, socio de Ecoven, comenta que los puntos débiles en el manejo logístico del reciclaje se encuentran en las pocas facilidades que existen para la recuperación de los materiales, la correcta segregación y el transporte de la basura, ya que los desechos son tratados por escasas plantas ubicadas muy distantes entre sí. “No obstante, se han logrado avances, pero aún estamos muy lejos del mínimo aceptable para la gestión integral de residuos que en estos tiempos se necesita. Todavía hay muchos desechos que a pesar de que se pueden reciclar y hay disposición de la comunidad, no existen plantas de tratamiento de estos elementos o son un número insuficiente”, recalca.

Quezada apunta a que se necesita en Chile una recolección selectiva domiciliaria, que exija la correcta segregación de la basura para ser retirados desde los hogares y, que a su vez, existan cambios a nivel cultural y educacional. “No se puede hablar de cuidado ambiental sin hablar de educación. La correcta formación y educación de la comunidad es fundamental. Para aquellos que no tienen la costumbre de reciclar existen iniciativas como Ecoven, que recompensan con múltiples premios a quienes reciclan, de esta manera se pueden incrementar las tasas de reciclaje”, concluye.

