¿Eres de los que se toma un café apresurado y sale pitando hacia el trabajo? ¿Necesitas tu buena ración de tostadas, fruta, leche, zumo de naranja y cereales porque si no, no rindes? ¿Vas por rachas? Sea como fuere, habrás escuchado que el desayuno es la comida más importante del día, especialmente si estás cuidando el peso, y quizá incluir en tu plato alimentos que no son muy saludables puede conseguir que tu gozo acabe en un pozo.

Si eres de los que se cree un poco guiri cuando está en un hotel y acaba emulando los comportamientos de nuestros vecinos del norte poniendo en tu plato una buena ración de huevos, tortitas y bacon, quizá estés de suerte. No porque te vaya a tocar un viaje con gastos pagados, sino porque las últimas investigaciones sugieren que una fuente de proteínas podía ser el desayuno ideal para perder peso. ¿Y qué alimento tiene muchas? Efectivamente, los huevos.

Un desayuno saciante

Según una investigación publicada en el ‘American Journal of Clinical Nutrition’ las personas que comen huevos para desayunar pueden perder hasta un 65% más de peso en ocho semanas, y otro estudio que recientemente salió en ‘Nutrition Research’ sugiere que también pueden estabilizar el azúcar en la sangre y reducir el hambre.

La polémica por los huevos siempre está servida. Es bastante común relacionar este alimento con las enfermedades cardiovasculares, pero los estudios han concluido que la dosis diaria ideal son dos o tres. Como sucede con todo en esta vida, lo mejor es la moderación, pues aunque proporcionan proteínas, minerales, vitaminas y otros nutrientes tampoco hay que olvidar que la yema es una fuente importante de colesterol que, como sabemos, es un factor de riesgo para todos aquellos problemas relacionados con el corazón, incluidos los ataques cardíacos y derrames cerebrales.

El desayuno ideal es una tostada de pan integral con aguacate y un huevo, sus propiedades saciantes te impedirán picar entre horas

Sus beneficios son muchos: pueden mejorar la vista, fortalecen el pelo y la piel porque tienen vitamina B12, permiten la formación de glóbulos rojos puesto que también están compuestos de vitamina B9 y ácido fólico y, según una investigación holandesa, el 87% de personas en una franja de edad comprendida entre los 35 y los 40 años que tomaban huevos con asiduidad tenían menos manchas y marcas. Todo parecen ventajas, y si encima sirven para adelgazar, quizá sea hora de abrazar todos sus beneficios.

La conclusión en lo referente a perder peso es bastante sencilla: al llenarte durante más tiempo, tomarás menos cantidad en tu siguiente comida. Según explica la doctora Caroline Apovian, directora de nutrición en el Boston Medical Center, sugiere que para un desayuno nutricionalmente sano que sea nutritivo y satisfactorio, las personas deben concentrarse en alimentos ricos en proteínas y fibra. Así lo ha hecho saber en una entrevista concedida a ‘The Healthy’: “Un pan con huevo y aguacate en pan integral debería ser el desayuno perfecto. Eso te ayudará a no picotear durante el día que es, probablemente, una de las razones por las que no pierdes peso”.

“Dos huevos aportan 180 calorías” indica. “Además de muchas vitaminas como la B12 y la A. No solo eso, son baratos y muy fáciles de preparar, y hay multitud de recetas que puedes llevar a cabo, desde escalfados a fritos o pasados por agua”. Si no eres muy ducho en el arte de prepararlos te invitamos a que leas algunos de nuestros trucos, porque al fin y al cabo, son un elemento imprescindible en nuestra gastronomía.

