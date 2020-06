Los suplementos y complementos nutricionales tienen una gran aceptación entre la población general, aunque el grado de beneficio que ofrecen, examinados bajo la lupa científica, es variable y arroja resultados que pueden ser controvertidos. Es lo que ha sucedido con los ácidos grasos omega 3, sobre los que se han hecho decenas de estudios con conclusiones dispares, como ya ha recogido Alimente.

Los últimos datos se presentaron ayer durante las Sesiones Científicas de la Asociación Americana del Corazón, que tienen lugar en Filadelfia, donde investigadores del Intermountain Healthcare Heart Institute, en Salt Lake City (Estados Unidos), expusieron los resultados de sus estudios sobre los posibles beneficios y riesgos de este popular suplemento, especialmente en cáncer de próstata y salud cardiaca.

“Vimos un vínculo entre los niveles más altos de omega 3 y una mayor tasa de supervivencia”

El primero de los trabajos está centrado en 87 pacientes que forman parte del Registro INSPIRE de Intermountain y que habían desarrollado cáncer de próstata. Estas personas también fueron evaluadas para determinar los niveles plasmáticos de ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA), dos ácidos grasos omega 3 comunes. En comparación con un grupo de control similar de 149 hombres, los científicos encontraron que los niveles más altos de omega 3 no estaban relacionados con un riesgo elevado de cáncer de próstata.

Viet T. Le, coautor de este estudio, explicó que el origen de este trabajo se encuentra en los hallazgos del artículo publicado hace unos años en el ‘Journal of the Advanced Practitioner in Oncology’, que sugirió un posible vínculo entre niveles plasmáticos más altos de omega 3 y un riesgo elevado de desarrollar cáncer de próstata (un trabajo controvertido, del que los propios autores aclararon entonces que hallaron esa asociación pero no un vínculo causal). “Si estoy recomendando omega 3 para que mis pacientes cuiden su salud cardiaca, quiero asegurarme de que no los estoy poniendo en riesgo de cáncer de próstata”, dijo Le, para después confirmar: “Nuestro estudio no encontró evidencia de que exista un vínculo entre los dos”.

También Viet T. Le expuso los resultados sobre el efecto de los suplementos de omega 3 en la salud cardiovascular. Con este propósito, el equipo de investigación examinó a 894 individuos sometidos a angiografía coronaria (una prueba que muestra el flujo sanguíneo a través de las arterias del corazón) y comprobaron que, a pesar de que estas personas no tenían antecedentes de enfermedad coronaria, “alrededor del 40% de esos pacientes tenían enfermedad grave”.

Además, midieron los niveles plasmáticos de metabolitos omega 3 (incluidos DHA y EPA) de las personas con enfermedad cardiaca y fueron seguidas durante un tiempo para ver quién tuvo un ataque cardiaco posterior, un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca o quién murió.

Los científicos encontraron que los pacientes que presentaban cifras más altas de metabolitos omega 3 tenían un riesgo menor de desarrollar efectos adversos durante el seguimiento, independientemente de la gravedad de la enfermedad detectada en la primera angiografía.

“Este estudio es importante porque analizamos cómo los omega 3 ayudan a quienes ya han desarrollado la enfermedad y sus efectos sobre la supervivencia”, comentó Le. “Si bien una aparente asociación entre los niveles plasmáticos más altos de omega 3 y los hallazgos de enfermedad cardiaca grave en la primera angiografía podría generar alarmas de que omega 3 no es beneficioso, esas personas con enfermedad grave vivieron para consultar a un médico y recibir un diagnóstico”, agregó Le, y “a partir de ahí vimos un vínculo entre los niveles más altos de omega 3 y la tasa de supervivencia”.

Los resultados expuestos en Filadelfia no restan validez al consejo de nutricionistas u otros profesionales de la salud: el mayor y mejor beneficio de cualquier nutriente se obtiene a partir de los propios alimentos que los contienen y en el contexto de una dieta sana y variada. ¿Una pastilla en lugar de un buen pescado azul? La mejor opción está en el plato.

/psg