El retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP es ley. O casi. Tras su promulgación este viernes, la Contraloría debe hacer toma de razón de la nueva normativa para que ésta sea publicada en el Diario Oficial. Sin embargo, las AFP ya se están preparando para evaluar las solicitudes y responder cómo se podrán retirar de los fondos de pensión.

Cabe recordar que la ley despachada por el Congreso permite de manera excepcional que los afiliados al sistema de pensiones de las AFP puedan retirar, de manera voluntaria, hasta el 10% de sus ahorros previsionales, desembolso que se hará por única vez a través de dos pagos.

Antes de solicitar la opción de retirar parte de los fondos de pensión es importante tener claro algunos aspectos de la ley, como por ejemplo, a quiénes beneficia, cuánto son los montos y los plazos.

¿Quién puede retirar su fondo de pensión?

La ley estableció que todos los afiliados al sistema privado de pensiones, incluyendo quienes reciban una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia, pueden retirar sus fondos de pensión. De esta forma, quienes pueden retirar sus fondos son:

Cotizantes en las AFP

Pensionados por renta temporal o retiro programado por vejez o invalidez

Beneficiarios de pensión de sobrevivencia bajo la modalidad de renta temporal o retiro programado

En esa línea, solo las personas pensionadas con renta vitalicia quedaron excluidas del beneficio.

¿Cuánto dinero puedo retirar?

De acuerdo a la normativa, el monto mínimo a retirar de los fondos de pensión será de 35 UF, es decir, aproximadamente un millón de pesos.

Si el millón de pesos supera el 10% del fondo total, los beneficiarios en esta condición igual podrán retirar 35 UF. En el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 UF, se podrán retirar todos los fondos.

En tanto, el monto máximo será equivalente a 150 UF, unos 4,3 millones de pesos.

¿Cómo y cuándo se paga?

Luego de hacer la solicitud y que sea aceptada por cada AFP, el afiliado recibirá el fondo de pensión retirado dos cuotas:

La primera será en un plazo máximo de 10 días hábiles tras presentar la solicitud a la AFP y será del 50% del monto involucrado.

El segundo retiro por el 50% restante será en un plazo máximo de 30 días hábiles a contar del primer desembolso.

El pago será de hasta dos cuotas de máximo 75 UF cada una, es decir, cerca de 2.150.000 pesos en cada cuotas como máximo.

Los fondos se transferirán automáticamente a la Cuenta 2 de la AFP o a una cuenta bancaria del afiliado, sin costo alguno. También se podrá depositar en Cuenta Corriente y Cuenta RUT.

¿Cómo hago la solicitud para retirar los fondos?

Para pedir el retiro de los fondos de pensión, los afiliados deberán contactarse con las administradoras de sus fondos de pensión y solicitar el retiro a través de tres formas:

Plataforma con soporte digital

Soporte telefónico

Atención presencial

Cada AFP deberá informar oportunamente a sus afiliados sobre cómo acceder a estos canales de atención, es decir, las direcciones web, números de teléfono y oficinas con atención.

¿Cuál es el plazo para hacer la solicitud del retiro de fondos?

El retiro excepcional de los fondos podrá realizarse en un plazo de 365 días desde publicada la ley, independiente de la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de catástrofe.

¿Tengo que pagar para retirar mis fondos de las AFP?

No. Los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las AFP.

Además, los dineros se considerarán intangibles para todo efecto legal. Esto quiere decir que no serán objeto de:

Retención

Descuento

Compensación legal o contractual

Embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa.

La única excepción es el pago de las deudas por obligaciones alimentarias. Esto quiere decir que un tribunal de familia puede dictar que el 10% se entregue como pago de la pensión alimenticia adeudada.

¿Cómo obtener mi clave de la AFP?

Una de las consultas sobre cómo retirar los fondos de las AFP tiene que ver con el acceso a las plataformas digitales de las administradoras, lugar en que el afiliado puede, entre otras funciones, revisar cuánto dinero tiene en su cuenta de capitalización individual.

Estos son los pasos que debes seguir para acceder a la clave internet de la AFP

AFP Capital

Ingresar al sitio oficial

Ir a “Acceso Clientes”

Ingresar a “Solicitar”

Ingresar el RUT y seguir las indicaciones

AFP Habitat

Ingresar al sitio oficial.

Ir a “Solicita o recupera tu Clave Habitat”

Ingresar el RUT y seguir las indicaciones

AFP ProVida:

Ingresar al sitio oficial

Ir a “Servicios”

Ingresar a “Solicita y revisa claves tus claves”

Hacer click en “Clave de Acceso” y seguir las indicaciones

AFP Plan Vital

Ingresar al sitio oficial

Ingresar RUT, correo electrónico y número de contacto

Revisar el mail de confirmación y seguir las instrucciones

AFP UNO

Ingresar al sitio oficial

Ir a “Crea/Recupera tu clave” y seguir las indicaciones

AFP Modelo

Ingresar al sitio oficial

Ir a “Mi Cuenta”

Ingresar a “Solicita o recupera tu Clave Web”

Ingresar el RUT y seguir las indicaciones

AFP Cuprum

Ingresar al sitio oficial

Ir a “Acceso Cliente Cuprum”

Ingresar a “Recuperar Clave de Acceso”

Ingresar RUT y seguir las indicaciones

