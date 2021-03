En la noche de este miércoles 17 de marzo, la cantante Thalia subió a través de su cuenta oficial de Instagram un mensaje en apoyo a la libertad que tienen las mujeres, acompañó este escrito con dos fotografías.

“Decir que una mujer se tiene que comportar de cierta forma para que se distinga y sea catalogada como dama, es un pensamiento demasiado limitado”, escribió al inicio de su publicación en esta red social.

En su mensaje también explicó que “son tiempos de cambio acelerado e imparable en el cual todas estamos de pie, hombro con hombro, mano con mano en esta unión imparable”.

El mensaje de la cantante alcanzó más de 300, 000 “Me gusta”, en menos de dos horas, dentro de esta red social, su idea se centró principalmente en explicar que el respeto que merecen las mujeres no depende del tipo de fotos que suban en sus cuentas o la ropa que lleven puesta.

La intérprete de No me acuerdo escribió que “La mujer es dueña y señora de su cuerpo, intelecto y poder. La mujer lo es todo en un solo cuerpo, en ella está contenido el universo mismo lleno de constelaciones ilimitadas” para expresar que las mujeres pueden tener muchas fases dentro de si mismas y que la sociedad no debe juzgarlas por ello.

También escribió estar a favor de cortar las etiquetas que se les han colgado por años a las mujeres “con las tijeras de la libertad y del respeto”, después de nombrarse influencer de redes sociales. Además, explicó que “del mismo modo puedo subir una foto totalmente provocativa y sexual como una foto con mi marido e hijos. Una cosa no quita la otra. Todo coexiste en una experiencia llamada MUJER”.

Hacia el final de su texto, la cantante hizo una invitación a sus más de 17 millones de seguidores, pues les escribió que debemos aprender a ser más prudentes antes de hablar y no “respetar a la mujer” solamente de dientes para afuera.

Muchas artistas expresaron su apoyo al mensaje de Thalia en su publicación pues comentaron corazones. Tal es el caso de Mon Laferte, intérprete de Tu falta de querer y Funeral o la cuenta oficial de la actriz Lorena Herrera; la conductora de televisión Andrea Legarreta también le dio “Me gusta” a sus fotografías.

La cantante Thalía posee una belleza natural y es una de las figuras más importantes del espectáculo, sin embargo no está exenta de las críticas hacia su cuerpo, de las que habló en el texto luego de que en febrero de este año volvió a contestar a sus haters que la acusan de ser delgada porque “se quitó las costillas”.

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales la creadora de éxitos como “Amor a la mexicana” y “Piel morena”, contestó a quienes la critican, al estilo villana de telenovela reprochó con música dramática de fondo: “a ver, enséñame tu rutina de ejercicio, ¿estás sentadote en el sillón o tiradote en la cama?, a ver enséñame tu disciplina”.

La también actriz fue protagonista de varias telenovelas en la década de 1990, como las exitosas “Marimar”, “María mercedes” y “María la del barrio” aunque siempre fue la “buena”, ahora quiso probar con este mensaje con drama incluido.

