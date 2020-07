En medio de la discusión del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, el timonel de RN, Mario Desbordes y el senador Andrés Allamand, protagonizaron este jueves un duro choque en televisión por sus diferencias frente a la iniciativa, las cuales acrecentaron la tensión entre ambos.

Desde hace días que se venían produciendo declaraciones cruzadas entre ambos, luego de que el senador se mostrara crítico a la conducción del diputado, quien ha abogado por dejar de lado los enfrentamientos hasta las elecciones internas que el partido vivirá a fines de este año.

Pero ahora, en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, ambos tuvieron la oportunidad de confrontar posiciones.

“Mario está completamente equivocado y hoy es perfectamente posible continuar mejorando las ayudas (…) Yo creo que perfectamente se puede incrementar el IFE y se pueden incrementar los otros recursos, si hay un marco presupuestario de us$12 mil millones, se puede utilizar. Hay una cosa que yo no entiendo, Mario es el presidente del principal partido de Gobierno, la verdad de las cosas que yo he hecho muchas gestiones, pero bueno, pero él es el que tiene la batuta para hacer las gestiones más directas”, acusó Allamand.

En esa línea, el senador -quien estaba en el estudio del programa- insistió en que “lo que no puede ser creo yo es que si uno no logra convencer a su propio Gobierno, en definitiva diga bueno ‘me cambio de caballo y me voy a las posiciones’ que estamos señalando. Yo creo que hay un espacio enorme para seguir mejorando las cosas y esa es la obligación de hacerlo”.

La respuesta de Desbordes no se hizo esperar: “Perdón Andrés, yo no me cambio de caballo, yo no tengo las costumbre de cambiarme de caballo (…) Tú me acusaste de abrir la puerta ayer (…) estábamos buscando que las medidas mejorarán Andrés, digámosle la verdad a la gente, no transformemos esto en un debate entre nosotros, no vale la pena, si lo que la gente lo único que necesita que le solucionen las cosas”.

Con ello, el diputado -quien estaba a las afueras del Congreso en Valparaíso-, recordó que “yo estoy pidiendo desde el día uno Andrés, esta es la última opción, lo dijimos hace tres semanas, la última opción, mientras tú descalificabas, esta es la última opción, busquemos soluciones mejores, las planteamos, no se pudo. porque no hay más plata. Andrés no engañemos a la gente, no sé si yo he tenido mucha mala suerte, quizás tú hubieras ayudado, pero eso da lo mismo, la gente necesita la plata hoy. Yo no me cambio de caballo Andrés”.

