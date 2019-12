Si los políticos no aprueban estas leyes a la brevedad, serán doblemente culpables: por consentir en el uso de la violencia para lograr objetivos políticos y por impedir que el gobierno arbitre los medios para enfrentarla.

No nos engañemos, no habrá nueva Constitución ni mejores condiciones económicas y sociales para los chilenos si no se detiene la violencia. La economía ha empezado a reflejar esta verdad. Comienzan a aparecer las primeras cifras que muestran la caída de la producción en octubre. El valor del dólar llegó a 839 pesos el jueves de esta semana, más de 100 pesos mayor que hace pocos días. El Banco Central ha decidido intervenir en el mercado cambiario. Destinará hasta 20 mil millones de dólares a ello, la mitad en los mercados spots y la otra mitad en derivados. No tendrá efecto si la demanda por dólares sigue subiendo y ello ocurrirá si no disminuye la violencia a la brevedad.

Por mientras, la mayoría política, en su solipsismo, aprueba en la Cámara de Diputados una acusación contra el exministro Chadwick que resolverá el Senado. Le acusan de usar excesiva violencia en la represión. No se dan cuenta que no está allí el problema, sino en la miopía de quienes hasta ahora han actuado como cómplices de la violencia y que, si continúan así, serán devorados por ella.