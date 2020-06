La hija de Juan Andrés Lagos, ex secretario general del Partido Comunista, actual integrante de su comisión política y ex presidente del directorio de la Universidad Arcis, y Elisa Neumann, ex rectora de dicha casa de estudios, fue la encargada de entregar la declaración del I Congreso Internacional de Comunicación realizado en Caracas. En su discurso, la actriz y analista internacional Florencia Lagos Neumann dedicó al menos la mitad de su tiempo para referirse a la crisis social que se vive en Chile desde el 18 de octubre pasado.

Adjunto video de Florencia Lagos en el Foro de Sao Paulo ,donde reconoce derrocar la democracia chilena a través de movimientos sociales violentos con el fin de implementar la Constituyente, el plan siniestro de la izquierda. pic.twitter.com/Dz6L5UIP6X — marapoquindo3 (@marapoquindo3) June 3, 2020

Sin embargo, la ex agregada cultural en Cuba del segundo gobierno de Michelle Bachelet realizó al menos 9 afirmaciones falsas sobre el estallido social. Entre las frases inexactas que Lagos Neumann dijo este lunes en la capital venezolana se encuentran tildar al Presidente Sebastián Piñera como dictador y tirano, sostener que Estados Unidos posee una base militar en el país y señalar que el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución llama a un Congreso Constituye.

«Traigo un especial saludo del pueblo chileno que hoy está resistiendo en las calles de Chile contra el dictador Sebastián Piñera«, fueron las palabras con las que Florencia Lagos Neumann comenzó a referirse sobre la situación que se vive en el país desde el 18 de octubre pasado. Una frase que contiene dos hechos falsos, el primero arrogarse la representatividad del «pueblo chileno» pese a que ella actualmente vive en Cuba y no posee ningún cargo de representación popular o gremial. Incluso, en los sondeos de opinión existe un amplio rechazo al régimen de Nicolás Maduro, así lo reflejó la Cadem del 4 de marzo de este año en la que el 83% de los encuestados calificó al gobierno de dicho país como una dictadura. La segunda información falsa de la ex agregada cultural es tildar al Mandatario como un dictador. El Presidente fue electo de manera democrática por el período constitucional 2018-2022, y está en plena vigencia la democracia tras su regresó en 1990. Pero no fue la única vez que trató al Jefe de Estado como un líder autoritario. En la misma alocución lo clasificó de «tirano».

Lagos Neumann sostuvo que los gobiernos de los últimos 30 años fueron «aparentemente democráticos«. Una afirmación que realizó pese a ella y su padre formaron parte de la segunda administración de Michelle Bachelet. Entre 2014 y 2018, la actriz fue agregada cultural en Cuba, mientras que su padre, el ex secretario general del Partido Comunista, se desempeñó como asesor del ministerio del Interior, el cual era encabezado por Rodrigo Peñailillo. No solo eso, el PC formó parte de la Nueva Mayoría que llevó por segunda vez a La Moneda a la actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos y actualmente la tienda liderada por Guillermo Teillier posee 9 diputadosa.

De hecho, la participación de su padre en el gobierno de la Nueva Mayoría terminó abruptamente el 13 de noviembre de 2014, luego de que el entonces asesor de Peñailillo insultara duramente al entonces diputado de la UDI José Antonio Kast. Situación que se produjo días después de que Juan Andrés Lagos no asistiera a la comisión investigadora por las irregularidades de la Universidad Arcis y que el dirigente acusara una persecución anticomunista y denunciara una agresión en su contra.

Los cuestionamientos apuntaban al dirigente comunista por su rol como presidente del directorio de la casa de estudios. Lagos estuvo vinculado por casi 20 años a la U. Arcis y durante su gestión se le acusó de mover los hilos al interior de la institución para interceder en el nombramiento de dirigentes académicos, venta de inmuebles, el retiro de utilidades y la gestión del préstamo de US$9 millones que entregó el gobierno de Hugo Chávez a la universidad.

En su discurso la ex agregada cultural también señaló que «somos millones en las calles«, no obstante la marcha con más mayor convocatoria ocurrió hace más de un mes, el pasado 25 de octubre cuando un millón doscientas mil personas que se reunieron en la Plaza Baquedano. Si bien se ha tratado de replicar y superar esa asistencia, las manifestaciones que la sucedieron no lograron el mismo nivel de masividad.

La hija de los ex controladores de la Universidad Arcis también descartó que el estallido social no esté organizado o que se trate de una «manifestación espontánea«. Para sostener este idea, la analista dijo durante su discurso que hay más de 100 movimientos sociales que se han reunido en la Mesa de Unidad Social. Pese a esto, tanto el mundo político y como académico han sostenido en reiteradas ocasiones que la movilización social no cuenta con liderazgos y que se trata de un movimiento orgánico. Los llamados a manifestaciones son difundidas por redes sociales y son «autoconvocadas» e, incluso, los llamados a jornadas de paro y protesta nacional que ha hecho la misma Mesa de Unidad Social no han contando con una gran recepción por parte de la ciudadanía, aunque sí donde se han registrado los hechos más violentos.

Aunque esta no fue la única «fake news» que realizó la actriz relacionada con la Mesa de Unidad Social. Durante su discruso, Lagos Neumann señaló que «el tirano Piñera no quiere dialogar y no ha llamado a dialogar» con el espacio que está integrado por la CUT, el Colegio de Profesores y la Fech, entre otras agrupaciones. Una afirmación que es incorrecta, porque el sábado 22 de noviembre el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, le remitió una carta a la Mesa de la Unidad Social para invitarlos a conversar en La Moneda. Un encuentro que se concretó el jueves de la semana pasada, cuando dirigentes sindicales de la CUT, la ANEF, el Colegio de Profesores y No más AFP llegaron a Palacio para reunirse con el jefe de Interior, el exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado.

Otra frase falsa de la ex agregada cultural de Michelle Bachelet apuntó hacia los partidos políticos, sobre los cuales dijo que muy pocos se habían «puesto detrás del movimiento social» y mientras que el resto se había dedicado a «blindar a Sebastián Piñera«. Una afirmación incorrecta, puesto que la oposición ha mantenido una postura crítica en contra del gobierno y el Jefe de Estado. De hecho, la semana pasada los diputados de centroizquierda aprobaron la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, juicio político que será votado por el Senado el próximo martes. Además, congresistas del PC, el Frente Amplio, el PS y el PPD ingresaron el 19 de noviembre un libelo contra el Mandatario.

Lagos Neumann también señaló en su discurso que en el Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución se llama a «un Congreso Constituyente«. Si bien durante los primeros días de noviembre, el gobierno apostó por esta opción con el transcurrir de los días la idea perdió fuerza. Al punto que esta propuesta fue desechada durante las negociaciones que sostuvieron los partidos de oficialismo y oposición para iniciar el proceso constitucional. En el mismo texto firmado por 11 presidentes de partidos y el diputado Gabriel Boric, se establece que se realizará un plebiscito de entrada en el que se preguntará si se quiere una nueva Constitución y qué mecanismo será el encargado de redactar la nueva Carta Magna. Las dos opciones entre las que podrán elegir los chilenos son: O una Convención Mixta, que será integrada en partes iguales por miembros electos democráticamente y congresistas en ejercicio; o una Convención Constitucional, compuesta completamente por ciudadanos elegidos democráticamente.

Las falsas informaciones de Lagos Neumann no se refirieron solo al plano nacional, sino que también incluyó a otros países. Uno de ellos fue Estados Unidos, sobre el cual señaló que en 2012 «instaló una base militar en Chile«. Una afirmación que ya fue desmentida tal como lo informó Mega. El lugar en cuestión se trata del Fuerte Aguayo de Infantería de la Armada, en donde opera el Centro Conjunto para Operaciones de Paz de las Naciones Unidas.

Incluso, la ex agregada cultural afirmó que en Venezuela y Cuba se ha realizado «un proceso constituyente con absoluta soberanía popular real«. Sin embargo, tanto la Asamblea Constituyente que impulsó Nicolás Maduro en 2017 como la Reforma Constitucional que se votó en la isla en febrero de este año han sido cuestionadas por diferentes organismos internacionales, y las principales democracias del mundo, que han criticado la forma en que se llevaron ambos procesos y la participación de la ciudadanía.

Discurso completo de Florencia Lagos Neumann sobre la crisis social chilena

Durante su alocución, Florencia Lagos Neumann incluso anunció que están llamando a una manifestación para el 1 de enero de 2020, dando cuenta de una retórica dura. Aunque no es la primera vez que que la ex agregada cultural toma esta postura, el 21 de octubre pasado afirmó en una columna escrita desde La Habana para el medio Crónica Digital que «es el momento de que exijamos de una vez por todas elecciones Presidenciales ahora y una nueva Carta Magna, mediante una Asamblea Constituyente».

Durante su estancia en Caracas para participar del I Encuentro Internacional de Comunicación, evento que fue fruto del Foro de Sao Paulo que se realizó en la capital venezolana a mediados de este año, la analista tenía presupuestado participar durante la noche del martes en el programa En Clave Polítika de TeleSur, canal financiado por el Estado venezolano, en donde analizaría la crisis política que se vive en Chile.

Aunque la ex agregada cultural no es la única chilena que ha realizado declaraciones controversiales en Venezuela desde que estalló la crisi. El 20 de octubre la vocera de Ukamau y militan del Partido Comunes, Doris González, afirmó: «Tenemos un tremendo desafío que es acabar con esa democracia burguesa que se impuso en nuestro país desde la dictadura y que no han sido capaces de cambiarla, pero ahora el pueblo de Chile se ha levantado y ha dicho basta».

Discurso de Lagos sobre la crisis en Chile

«Quiero agradecer al gobierno bolivariano de la República de Venezuela por congregarnos a todos en este Congreso, traigo un especial saludo del pueblo chileno que hoy está resistiendo en las calles de Chile contra el dictador Sebastián Piñera. Chile despertó y eso no es una consigna, es una realidad. Después de 17 años de dictadura militar y 30 años de gobiernos aparentemente democráticos, que lo que hicieron fue consolidar el modelo económico de la dictadura. El pueblo chileno dijo basta y somos millones en las calles y no es real lo que quieren decir los medios de comunicación hegemónicos, que son el 99% en mi país, que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Eso no es verdad, sí estamos organizados, somos más de 100 movimientos sociales articulados en una mesa que se llama la Mesa de Unidad Social que tiene dirigentes con los cuales el tirano Piñera no quiere dialogar y no ha llamado a dialogar. ¿Por qué? Porque somos millones en las calles de Chile los que estamos pidiendo una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución que derroquen de una vez por todas la Constitución y el sistema político y económico heredados de la dictadura militar, el que nos quiso imponer el gobierno de los Estados Unidos.

El gobierno de los Estados Unidos en el año 2012, bajo el primer mandato de Sebastián Piñera, instaló una base militar en Chile, en absoluto silencio, en absoluta complicidad de los políticos que gobernaban Chile en ese momento y de la supuesta oposición que ahora cada vez se ve más reducida. Hay muy pocos partidos políticos que han sido modestos y se han puesto detrás del movimiento social, el resto de los partidos lo que está haciendo es blindar a Sebastián Piñera, ahora firmaron un supuesto acuerdo de paz, en donde llaman a un Congreso Constituyente, pero la gente en Chile sabe que eso no es el camino. Que es un que todo cambie para que nada cambie, por eso seguimos en las calles. Por eso estamos llamando al primero de enero, que es el año nuevo, a una gran manifestación. Por eso hemos hecho más de 15 mil cabildos autoconvocados, porque nos estamos organizando para avanzar en nuestra Asamblea Constituyente. El 15 de diciembre va a haber un plebiscito a nivel de municipalidades, obviamente que no es vinculante, pero si simbólicamente es muy potente para dar cuenta de la organización popular, la construcción popular que estamos haciendo en Chile, siguiéndonos del ejemplo y de los conductores de Venezuela, siguiéndonos del ejemplo y los conductores cubanos que si han hecho un proceso constituyente con absoluta soberanía popular real.

El Comandante Chávez decía que la mejor defensa es la unidad y la ofensiva, por eso quiero terminar estas palabras lo que muchos, millones, gritamos en las calles de Chile: El pueblo unido jamás será vencido».

Por Bastián Garcés para ellibero.cl

