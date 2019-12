Una dura crítica contra su vestuario fue la que recibió Cathy Barriga a través de redes sociales. En una de sus tantas publicaciones de Instagram, donde da cuenta de sus labores diarias como alcaldesa de Maipú, una usuaria se fue en picada contra las tenidas de la edil.

“Sra. Cathy, con mucho respeto, pero busque otra persona para que la asesore con su imagen, las vestimentas que usa no son adecuadas o le quedan grande, definitivamente es horrible su ropa. Usted es tan linda que con otro tipo de ropa se vería regia y adecuada a su cargo, que no es menor. Usted puede salir, pero con elegancia y distinción”, le escribió la vecina.

En su estilo, la jefa comunal respondió brevemente: “gracias, pero me visto como me siento cómoda y me encanta”