Tenía nueve años cuando Julieta Martínez (16) asistió a su primera manifestación. Es insulina dependiente y lucha desde los cuatro y salió a las calles para exigir que el artefacto que controla esta enfermedad fuera incluido en el AUGE.

La protesta la hizo reflexionar: “¿por qué yo tengo este aparato y otros niños no? Yo no quiero ser parte del uno por ciento de los más privilegiados”, dijo en ese momento.

Esos fueron los primeros pasos de lucha de la joven activista chilena, que por estos días es reconocida como la Mujer Influyente Joven 2019 en el Mundial de Niñas Inspiradoras de Londres. Y como si fuera poco, lidera la plataforma Tremendas, que se enfoca en lograr cambios concretos en diferentes luchas sociales y medioambientales.

“Esta plataforma la fundé formalmente el año pasado, y lo que hace es visibilizar y conectar el talento con sentido, para que los jóvenes los usen, ya sea en el campo de la música, ciencia, tecnología, matemática, etc. Y que la vinculen a una causa social. Nos basamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y esperamos que a un futuro logre ser fundación”, detalló Julieta, que por su iniciativa y convicciones ha sido apodada como la Greta Thunber chilena.

Al igual que la activista sueca, la alumna del Saint George’s llama la atención por la forma en la que expresa sus ideas a tan corta edad. Mientras piensa en los problemas sociales y medioambientales, asiste al colegio, practica vóleibol, lee libros de Sherlock Holmes, sale con amigos y pasa las vacaciones con sus abuelos en Maullín.

– ¿De donde viene tu motivación?

Mis ganas de alzar la voz vienen de mi familia. Siempre me inculcaron que no hay que callar las cosas que te molestan.

– ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de colegio?

Buena, tengo un grupo cercano de amigos con los que la paso bien, me siento cómoda. Pasé un período de bullying en un momento, pero eso ya quedó atrás.

– ¿Cómo fue eso?

Cuando pequeña, en el paso de quinto a octavo, no tuve un grupo tan cercano. Fue un momento complejo porque había personas que no apoyaban mis ideas. Pero después, llegando a tercero, aprendí a abrirme más a la personas y conocí algunas que me apoyan.

– ¿Cuál es el cambio que te gustaría generar?

Quiero que los jóvenes que buscan un cambio tengan las oportunidades que se merecen. Hay personas que siguen creyendo que no tienen talento y eso no es así. Esta nueva generación tiene que cambiar los errores que nos heredaron las anteriores.

– ¿Qué piensas de Greta Thunberg?

Yo a Greta la encuentro increíble. Faltaba una voz que tomara las consecuencias del cambio climático y dijera “esto no puede seguir así”. Ella está cambiando el mundo. Me encantaría conocerla para agradecerle por todo, y poder mostrarle que estas son las jóvenes de Chile que están generando un cambio. Hay miles de Gretas en el mundo, que están empoderándose y hablando y construyen un mejor futuro./gap