“Durante los últimos 60 años, los cuatro partidos más grandes han decidido gobernar conjuntamente. No hablaría de una coalición, porque los partidos ya no se ponen de acuerdo sobre quién debe ocupar un puesto en el gobierno, solo que no pueden consensuar nada nuevo. Nadie quiere que siga la ‘fórmula mágica’, pero cada vez que un partido intenta cambiarla a su favor, no consigue mayoría para tal cambio. Es un método desencantado y obsoleto, pero los suizos no han conseguido deshacerse de él”, explicó Daniel Bochsler, profesor de ciencia política de la Universidad Centroeuropea de Budapest, consultado por Infobae.