María Luisa Cordero repitió la crítica que le hizo hace un año a Stefan Kramer.

La siquiatra ahora expresó, en una conversación en el programa de radio de Eduardo Fuentes, la misma opinión que le dio al mismo conductor en diciembre de 2018 en Mentiras Verdaderas

Estas fueron sus palabras ahora, a propósito de la presentación que realizará Kramer en el próximo Festival de Viña:

María luisa Cordero: “A mí no me gusta. Encuentro que no es cómico. Él es una persona que somete a los personajes que imita al escarnio. Una forma muy horrenda de agredir a las personas. Una forma de hostigamiento. El peor de los hostigamientos es cuando te hacen escarnio.

“Él hundió al que fue alcalde de Santiago, (Pablo) Zalaquett. Lo hizo pebre. Yo estuve una vez conversando con él y me dijo ‘doctora, me afectó al extremo de tener que ir a tratamiento siquiátrico’. Y lo comentó en un capítulo de La Divina Comida.

“Insultó en su sexualidad al señor (Jordi) Castell. Él hace escarnio. Y yo siempre digo, autorreferentemente, me arrepiento de haber votado por este pelotudo, cuando era un pobre y triste cómico a peso cincuenta, que fue a ¿Cuánto Vale El Show? (conocido programa busca talentos que se hizo en Chile en diferentes década) y yo era miembro del jurado. Yo voté por él y sacó el tercer lugar. Ahora es un alzado de cola, infalible.

“Yo espero que el señor Kramer, el experto en escarniología, no se ensañe con el Presidente de la República. Es nuestro presidente y tenemos la obligación, aunque no te guste, porque Kramer es seudorogelio: le encanta la plata que le pagan los momios, pero cuando hace discursos se pone rogelio. Entonces, que no haga escarnio con el Presidente de la República, por favor”.