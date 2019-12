La crisis ha desafiado a todos, no solo a los políticos y a los agentes económicos. La sociedad en su conjunto se ha tensionado en extremo. Y dentro de eso los responsables de aplicar la justicia y de colaborar con ella han estado en el foco de la atención -aunque hay que reconocer que nuestro sistema de justicia venía arrastrando problemas y cuestionamientos. ¿Qué ha pasado con nuestros tribunales? ¿El Ministerio Público ha estado a la altura o como algunos plantean ha demostrado sus debilidades? ¿Es verdad, como dice el Fiscal nacional, que se les está atribuyendo una responsabilidad que recae en el sistema político? Todas preguntas que de una otra forma se han planteado por estos días en el debate público y que varios columnistas recogieron. Gonzalo Cordero, por ejemplo, apuntó sus dardos al fiscal Jorge Abbott por mostrar, según él, “una conducta errática, incompatible con el liderazgo que el país necesita de él en este momento”. Para el abogado, el fiscal nacional debería tener un solo foco en estos días: “perseguir penalmente a esa verdadera milicia de saqueadores violentos”. Pero “sus declaraciones hablando de la plaza de la ‘dignidad’ o postulando que no se debe llevar a sede penal un conflicto social y político demuestran un nivel de confusión y de sesgo ideológico impropio para su altísima responsabilidad”. Un duro análisis.

Es claro que la actuación de la justicia -tanto de los fiscales como de algunos jueces- despierta opiniones encontradas. Como insiste Cordero, “el sistema de justicia está para aplicar la ley, no para expresar la particular visión de un orden social justo que tiene cada uno de sus intervinientes”. Pero eso muchas veces no ha sucedido, aunque el fiscal nacional se defiende en una entrevista publicada ese mismo domingo en La Tercera, donde insiste que “ni los fiscales ni los jueces somos responsables del orden público”. Según él, “es incomprensible que se pidan respuestas al sistema penal a 50 días de iniciado el conflicto, considerando que los plazos que otorgan los tribunales para estas investigaciones exceden ese periodo. Y también es incomprensible alimentar expectativas de que la fiscalía terminará estas causas en la primera audiencia”.

