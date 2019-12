Y agregó: “No hay ningún sentido de urgencia. Nuestros líderes no se comportan como si hubiera una crisis”, continuó, y comparó la crisis climática con “un niño en medio de la ruta” a punto de ser atropellado. “El riesgo es no hacer nada, que es donde estamos ahora. Estamos desesperados por cualquier señal de esperanza. Hay esperanza, yo la he visto, pero no viene de los gobiernos ni las corporaciones, viene de la gente. Es la opinión pública la que gobierna el mundo libre. De hecho, cada cambio en la Historia ha venido de la gente. No podemos esperar, debemos efectuar el cambio ahora. Nosotros, la gente”, indicó.