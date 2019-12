Su nombre suele ser mencionado como posible carta presidencial. Y las cifras lo respaldan. Según la encuesta Cadem publicada el pasado 24 de noviembre, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI) es la figura política con mayor aprobación, con un 59%, aunque bajó 16 puntos en relación a la medición realizada en octubre (75%). Sin embargo, la tendencia a la baja también le afectó a otras figuras como Giorgio Jackson o Manuel José Ossandón, posiblemente como efecto del estallido social.

“Francamente, no”, respondió el edil cuando fue consultado por una posible nueva candidatura por el sillón de La Moneda en entrevista con CNN-CHV. “Ese trabajo es extremadamente complejo, difícil (…) Busqué ser presidente de Chile en un momento de mi vida, pero ya no”. Según él, prefiere mantenerse en su trabajo comunal. “Me encuentro muy contento con mi rol de alcalde”.

A propósito de su rol a cargo de un municipio, Lavín se refirió a la consulta ciudadana levantada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), en que se busca conocer la opinión de la ciudadanía en tres ejes: la necesidad o no de una nueva Constitución, las prioridades de temas sociales y algunos temas específicos de cada municipio -en el caso de Las Condes se refiere a temas de seguridad-. El alcalde se hizo cargo de algunos cuestionamientos respecto a que en la votación en su comuna no se incluyó la pregunta sobre el posible cambio de carta magna. Al respecto, aseguró que se decidió no hacerlo tras el acuerdo constitucional firmado por congresistas el pasado 15 de noviembre.

“Cuando ya se acordó que va a haber un plebiscito, hubo una reunión de la AChM en que se dijo que ya no tiene sentido preguntar lo de la Constitución porque ya se logró el objetivo, se va a preguntar en abril y esa es la que vale”, señaló.

Más estado y menos cuotas

Respecto al mecanismo para redactar la nueva carta fundamental, Lavín reiteró su preferencia por la convención integrada al completo por ciudadanos elegidos en votación popular. Sin embargo, manifestó no estar de acuerdo con cuotas para pueblos originarios ni de paridad de género. “Yo creo que podría haber un padrón indígena. La Conadi tiene un padrón, hace consultas podría haber una cifra repartidora. Fórmulas de ese tipo son posibles”.

Sobre la iniciativa de garantizar la mitad de escaños para mujeres, el alcalde afirmó “soy partidario de la fórmula actual, yo creo que complejiza un poco la cosa. Pero sí estoy de acuerdo en que haya una norma respecto a los candidatos que se puedan presentar pero no al resultado final”.

Para el edil, la nueva Constitución debería tener ciertas características. “Que sea lo más de consenso posible, sabemos que la constitución que tenemos no tiene ese punto”. También opinó que el Estado “tiene que ser más importante que el que tiene hoy día, mas allá del rol subsidiario”.

