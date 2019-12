Barcelona no pudo en su visita a la Real Sociedad e igualó 2-2. Los catalanes no pudieron desnivelar el marcador a su favor y enredaron puntos, los que pueden dejar al Real Madrid como único líder. En el cotejo, Arturo Vidal estuvo en la banca e ingresó en los últimos once minutos de juego.

En esa línea, el entrenador de los “blaugranas”, Ernesto Valverde, explicó la tardía modificación del volante chileno. “Fue para refrescar el centro del campo en el que ellos nos estaban apretando y tuvimos dificultades, sobre todo en la última parte”, explicó el estratega.

Además, el ex DT del Athletic de Bilbao aseguró que irán con todo en el clásico ante los “merengues”. “Tenemos cuatro días de descanso. El Madrid juega mañana. En estos partidos que son tan importantes todo el mundo estará disponible”, detalló el adiestrador.

/Eduardo Méndez Garín