Al parecer en estos últimos días, ha habido de cierta manera, un pequeño descanso entre marchas, saqueos y disturbios y ojalá que esto no sea sólo producto de la próxima Navidad y termino del año, sino que comencemos a dialogar y analizar lo ocurrido para no volver a cometer los errores del pasado, que es como el remedio que resultó más caro que la enfermedad.

En el tema previsional, se promulgó la Ley 21.190 llamada “ley corta de pensiones” en que se pagará un aumento a los adultos mayores por sobre los 80 años, que reciben la pensión básica solidaria, como también los del Aporte Previsional Solidario, y un valor menor a los pensionados con menos de esa edad.

Cabe señalar, que cuando se tramitaba los beneficios sugeridos por el gobierno para posteriormente ser analizado en el congreso, pedían postergar la decisión de pensionarse porque así obtendrían mayor pensión. ¿acaso fue una buena decisión aquello?, no verdad, quien le responde a usted por esas pérdidas de los fondos más conservadores que se vieron muy afectados por toda la situación del país? sólo usted asume las consecuencias y peor aún las pérdidas en sus ahorros obligatorios. La situación del país no sólo provocó daños materiales, económicos, y pérdida de las fuentes laborales, sino también afectó principalmente a quienes optaron por no pensionarse aun habiendo cumplido la edad legal anterior a dicho estallido social.

Es de esperar, que así como se están introduciendo modificaciones en el tema de salud, como es el equilibrar, de alguna manera, la brecha en las isapres entre los hombres y mujeres, en el tema de pensiones es de justo derecho considerar las tablas de mortalidad en forma más equitativa con respecto a las mujeres e igualarlas a los hombres, considerando esa maternidad en la juventud, que en nuestro país aún persiste esa discriminación de un sueldo menor y que atenta contra la dignidad de una mujer que trabaja dando lo mejor de sí, tanto para su familia como para el país.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com

