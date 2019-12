La historia del Experimento Filadelfia está relacionada directamente con la teletransportación y los viajes en el tiempo. Oficialmente, es considerado una teoría de conspiración, sin embargo, los rumores han continuado durante décadas. Según la historia, durante los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial, un Destructor de la Marina de los EE.UU. supuestamente desapareció cerca de Filadelfia, solo para reaparecer instantáneamente a cientos de kilómetros de distancia. Se dice que fue un accidente, un error en un experimento que solo tenía la intención de ocultar la nave, pero el resultado fue fantástico y aterrador.

Pero los más escépticos aseguran que se trata de un caso exagerado o un mito que ha conseguido perdurar con el paso del tiempo. Dicen que la tecnología para crear tal evento no está disponible en la actualidad y mucho menos hace setenta años. Pero a medida que se ha investigado en el supuesto incidente, comprobamos que podría tratarse de un encubrimiento gubernamental de un tipo de tecnología que desafía todas las leyes de la física. Finalmente, nos preguntamos lo siguiente: ¿Es posible que el Experimento Filadelfia haya sucedido realmente? Pues un oficial estadounidense recientemente retirado ha revelado definitivamente la verdad.

La teletransportación es real

A finales del mes pasado, el teniente general Steven L. Kwast, comandante del Comando Aéreo de Educación y Formación en la Base San Antonio-Randolph en Texas, reveló una sorprendente información clasificada durante una conferencia en Hillsdale College, Washington D. C. Kwast, que se retiró a principios de este año, cree que la tecnología avanzada determinará quién liderará el mundo en el espacio.

Pero en un momento dado de la conferencia, hizo una sorprendente revelación: Estados Unidos ya tiene la capacidad de teletransportar seres humanos a cualquier parte de la Tierra utilizando tecnología radicalmente avanzada.

“La tecnología está en los bancos de ingeniería hoy”, dijo el teniente general Kwast. “Pero la mayoría de los estadounidenses y la mayoría de los miembros del Congreso no han tenido tiempo de analizar realmente lo que está sucediendo aquí. Pero he tenido el beneficio de 33 años de estudio y amistad con estos científicos. Esta tecnología se puede construir hoy con tecnología que no es de desarrollo para llevar a cualquier ser humano desde cualquier lugar del planeta Tierra a cualquier otro lugar en menos de una hora”.

Según el oficial, además de las personas, las tecnologías avanzadas ya existentes pueden proporcionar Wi-Fi y energía desde el espacio, eliminando la necesidad de antenas y cargadores de telefonía móvil, con la tecnología también aplicable a nivel particular.

“El poder del espacio cambiará el poder mundial, y no tiene que ser un gran país para hacerlo”, enfatizó el ex oficial. “Puede ser un pequeño país insular, digamos Nueva Zelanda, porque la tecnología, si está optimizada, puede cambiar el poder mundial, y no hay nada que pueda hacer si no tiene ese poder. Usted lo tiene y sus valores gobiernan, o no lo tiene, y debe enviarlo. Hemos visto que se juega una y otra vez en la historia, y ahora se está desarrollando”.

Por desgracia Kwast no especificó qué tipo de tecnología supuestamente tiene EE.UU. para teletransportar a los humanos, pero dado el tema de su discurso, dedicado especialmente a la Fuerza Espacial de EE.UU., la nueva rama del ejército norteamericano anunciado por el presidente Trump en agosto, parecía estar hablando de viajes espaciales.

Se sabe que Kwast, quien se retiró de la Fuerza Aérea en agosto, ha hablado y escrito de temas considerados calificados a pesar de tener órdenes directas de no hacerlo, y es un defensor activo del dominio militar en el espacio.

Incluso la revista The Drive sugirió que el oficial retirado podría ser elegido para dirigir la Fuerza Espacial de Trump, cuyo financiamiento fue aprobado por la Cámara esta semana como parte del presupuesto fiscal 2020 del Pentágono de 738 mil millones de dólares. En la conferencia, Kwast advirtió que, aunque Estados Unidos seguía siendo “dominante” en el espacio en este momento, tenía que actuar ahora para mantener este dominio, porque los adversarios de Estados Unidos, particularmente China, podrían “ganar esta carrera” y luego ser un verdadero peligro en el espacio.

El oficial afirmó que China ya está construyendo una armada espacial, incluidos “acorazados y destructores” capaces de maniobrar y destruir a sus adversarios, mientras que Estados Unidos no estaba actualmente desarrollando tales naves.

De nuevo una teoría de la conspiración se hace realidad, y ha quedado demostrado que la teletransportación no es solo ficción, es toda una realidad. También nos demuestra lo mucho que los gobiernos ocultan, ya sea por seguridad o por seguir una oscura agenda, sobre la tecnología que existen en la actualidad. Es mucho más avanzada de lo que nos podemos imaginar.

¿Te crees las palabras del teniente general Kwast sobre la teletransportación? ¿Nos han estado ocultando esta sorprendente tecnología?

/psg