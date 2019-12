Uno salió desde Interior y el otro de la Segpres para encontrarse en el Patio de Los Cañones, allí el renunciado subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, saludó a Juan Francisco Galli, quien lo reemplazará en el cargo a partir del 1 de enero.

Juntos caminaron hasta el sector de entre patios para dirigirse a una reunión con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, esto en el marco del proceso de traspaso de mando de la Subsecretaría de la cartera y el cual comenzó este martes, luego de que ayer se hiciera pública la dimisión de Ubilla, pese a que se la había planteado ya al Mandatario el pasado 28 de octubre en medio de la crisis social.

Según explicó el propio Ubilla, su decisión obedeció a “razones personales como se las dije al Presidente y le doy las gracias por su confianza durante todos estos seis años, son casi seis años”, desde el primer Gobierno del Mandatario donde ejerció el mismo cargo.

Consultado respecto a si en su decisión influyó la existencia de diferencias de criterios con el ministro Blumel, Ubilla descartó aquello: “Ninguno, es tanto que vamos a ir a conversar con él (con Blumel), porque como nos pidió el Presidente ayer, quiere que hagamos un traspaso ordenado”.

“No todo es dramático en la vida, hay situaciones personales entendibles, pero solamente agradecer el cariño, la confianza del Presidente. Y desearle a mi estimado amigo Galli, somos amigos hace muchos años, el mejor de los éxitos junto con el ministro Blumel, que se merecen todo el éxito del mundo por el bien del Gobierno y por el bien del país”, sostuvo.

Asimismo, Ubilla indicó que “yo hablé con el Presidente mucho tiempo atrás y él me pidió que lo acompañara hasta final de año y eso es lo que hice. Y vuelvo a insistir le deseo a Juan Francisco mi amigo y al ministro Blumel el mayor de los éxitos, porque creo que estos dos meses que me ha tocado trabajar con él, yo lo conocía, pero no había trabajado con él, es un joven de gran mérito, tenacidad, fuerza, claridad conceptual que va a ser una gran contribución para el ministerio del Interior”.

La llegada de Galli

Galli, quien hasta ahora se desempaña como subsecretaria de la Segpres, asumirá en su nuevo cargo a partir del 1 de enero, llegando a trabajar codo a codo con Blumel, a quien conoce desde antes, según señalan en La Moneda.

“Yo asumo recién el 1 de enero, así que a tomar esta posta muy importante. Y creo que también es importante para el subsecretario Ubilla entregarme este rol tan relevante como es la Subsecretaría del Interior, y yo me voy a interiorizar de los detalles de esta gestión así que en eso vamos a estar, ahora reunidos con el ministro Gonzalo Blumel”, comentó Galli.

/psg