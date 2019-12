“Yo tengo estima por muchos compañeros del Frente Amplio, por Gabriel particularmente: Tenemos una mirada distinta de cómo enfrentar este momento. Hubo caminos distintos, pero sigo pensando que tenemos un destino estratégico similar y quisiera que volviéramos a encontrar esos caminos… la táctica política del momento la leímos de manera distinta. Pero yo no tengo un rector personal”.

En el hall El Pensador de la Cámara de Diputados, después de una ronda de entrevistas sobre las criticas del PC al acuerdo constitucional, la diputada Karol Cariola asegura que la disputa pública con el diputado Gabriel Boric -otrora aliado político en el movimiento estudiantil- es un impasse pasajero.

Hace menos de 24 horas, Cariola acusó por Twitter a Boric de haberse aliado con la derecha y con el diputado DC Matías Walker para impedir la opción de la Asamblea Constituyente, lo que derivó en una dura discusión entre ambos parlamentarios en medio de la comisión de Constitución.

Esta mañana, el ambiente en el Congreso era evidentemente tenso producto de las negociaciones por el acuerdo constitucional que se votará este jueves, debido a la negativa del jefe de bancada del PC, Boris Barrera, de que el proyecto se revisara hoy.

El saludo entre los parlamentarios comunistas y sus ex socios de la NM esta mañana fue más esquivo.

En la DC, Matías Walker habla de una actitud obstruccionista del PC y de poca vocación democrática en el partido que comanda el diputado Guilliermo Teillier. “El PC está cometiendo el mismo error que cometió el año 1988, cuando no apoyó desde el primer minuto la salida pacífica para volver a la democracia y vacilaron de sumarse el plebiscito, no se sumaron a la reformas constitucionales del año 1989. Se confirma que para el PC la democracia es una vía más. Están en el infantilismo revolucionario”, sostiene.

Desde el PS, Marcelo Díaz, también miembro de la comisión de Constitución, acusa una “incorrección de trato” de parte de los comunistas que excede las diferencias políticas: “La conducta del PC ha sido extremadamente agresiva con quienes hemos sido parte del acuerdo. Uno puede tener diferencias, pero no creo que haya que perder el tono del respeto calificando de traidores y vendidos a los demás. Eso contamina las relaciones”.

La misma incorrección de trato acusaban esta mañana los diputados comunistas que durante la jornada se reunieron varias veces con sus equipos de asesores para evaluar los efectos de la negociación constitucional. “Nosotros lo que hemos hecho es votar y participar del proceso. Tener una opinión distinta a quienes participaron del proceso, no significa que no vamos a participar de la discusión o que no vamos a participar incluso del proceso constituyente y del plebiscito…No significa que por ser minoría no vamos a poner nuestra posición. Tenemos derecho porque representamos a un sector del pueblo”, sostiene la diputada Cariola.

El diputado Daniel Núñez, en tanto, acusa que las críticas de la oposición al PC son un “exceso de celo” y asegura que la opinión de su partido no fue considerada en el proceso que derivó en el acuerdo político del 15 de noviembre. “Aun así, nosotros vamos a participar de este proceso, pese a las condiciones más desventajosas. Pero nadie nos puede obligar a votar algo en lo cual no estamos de acuerdo”, insiste.

