Existen varios motivos por los cuales el celular se puede calentar en exceso: desde problemas con las baterías hasta la exposición a temperaturas elevadas durante un tiempo prolongado. Si bien en el último tiempo, los procesadores fueron incorporando tecnologías que permiten administrar mejor las tareas y así reducir las chances de que se eleve la temperatura del equipo, lo cierto es que a veces no es suficiente para resolver el problema.

Por qué motivos se puede recalentar el celular

1. Una de las opciones es que se utilicen apps que demandan muchos recursos, como pueden ser los videojuegos, que exigen mucho al procesador y la GPU, con lo cual generan un calor excesivo.

2. La reproducción continua de videos o películas también puede ser otro motivo que recaliente el celular porque también generan mucha exigencia para el equipo.

3. “En líneas generales es habitual que un celular caliente cuando las aplicaciones que se usan son muy pesadas. La realidad es que cada vez usamos más el celular como medio de comunicación y es clave entonces que a la hora de elegirlo tenga un procesador inteligente que sepa usar con eficiencia los recursos y distribuir los procesos de forma eficiente”, analiza Hernán Descalzi, gerente de Cono Sur de MediaTek.

4. Tener el brillo al máximo, el wifi, bluetooth y varios recursos activados también puede ser otro motivo

5. El sobrecalentamiento puede ocurrir por algún problema en el funcionamiento de alguna app

6. También puede ser ocasionado por la ejecución de varias aplicaciones en segundo plano.

7. Los problemas en las baterías son otros de los motivos que pueden incidir en el aumento de temperatura del móvil.

8. Haber dejado mucho tiempo el celular al sol es otro de los motivos que pueden derivar en el sobrecalentamiento del dispositivo

9. El malware puede también sobre exigir la memoria y procesador generando mucho calor

10. La capacidad del dispositivo pudo haber sido “secuestrada” para minar criptomonedas. Esto es lo que se conoce como cryptojacking y también genera un exceso de calor en el móvil

11. El uso de juegos o aplicaciones que consumen muchos recursos y fuerzan al procesador a funcionar al máximo.

Cómo evitar que se recaliente el celular

1. Quitarle la funda. A veces estas fundas pueden ocasionar que se acumule calor en el dispositivo, por eso se recomienda quitarla para que el smartphone tome aire, y así baje su temperatura.

2. Si se nota que el móvil aumenta la temperatura luego de utilizar alguna app en particular, evitar usarla e ir hasta el menú de Ajustes/Aplicaciones y elegir la opción “detener” o “forzar cierre”.

3. “Una sugerencia para usuarios de celulares de entrada puede ser instalar las aplicaciones de Android Go. Son más livianas y si bien tienen un poco menos de funciones logran que los usuarios no extrañen las versiones completas. Para usuarios de equipos de gama media, no tener abiertas más de 5 aplicaciones al mismo tiempo ayuda a que el celular no esté consumiendo todos los recursos constantemente”, recomienda Descalzi.

4. Usar el celular en el modo “ahorro de batería”

5. Reducir el brillo de la pantalla y desactivar las opciones que se estén utilizando, como el wifi o bluetooth

6. Evitar usar el celular mientras se se está cargado la batería

7. No usar el celular durante varias horas seguidas para jugar videojuegos o reproducir videos sin cesar

8. Mantener el sistema operativo actualizado y tener una solución de seguridad. Estas son dos medidas de protección ante posibles ataques cibernéticos que pueden instalar malware en el equipo y no sólo ralentizarlo sino también aumentar su temperatura.

