Escuchamos continuamente que beber una copa de vino tinto al día (que no blanco) reduce el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, previene la depresión y frena la aparición de la diabetes tipo 2. Sin embargo, el líquido favorito de los españoles, si se consume en exceso, eleva la presión arterial, engorda y aumenta nuestro riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer (como cualquier otra bebida alcohólica), por lo tanto, tenemos las dos caras de una moneda.

Entonces, ante tal polaridad de opiniones, es normal que nos sintamos un poco confusos acerca de los verdaderos beneficios del vino. ¿Cuántas veces, sin embargo, has decidido tomar una copa de vino en lugar de una cerveza, justamente por sus innumerables beneficios? ¿Es bueno o no? Los expertos en salud están poco convencidos al respecto. “Estamos acostumbrados a oír aquello de que el vino tinto produce muchos beneficios para la salud cardíaca, pero bastantes expertos no están de acuerdo o convencidos con esta afirmación. No hay estudios que prueben definitivamente que beberlo ayuda a reducir los riesgos de problemas cardiovasculares”, recoge ‘Buzz60’.

Sí o no

Generalmente y como con todo, se avisa de que no se debe abusar. Se recomienda un vaso al día para las mujeres y dos para los hombres, pero un estudio publicado hace poco en ‘The Lancet’ y financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates no parece estar de acuerdo con eso. Los investigadores hicieron un metanálisis con datos recopilados entre 1990 y 2016 sobre el consumo de alcohol y 592 estudios sobre los riesgos que produce para la salud. Concluyeron que el alcohol era la fuente de una de cada diez muertes en todo el mundo.

Se recomienda un vaso al día para las mujeres y dos para los hombres, pero las últimas investigaciones explican que no hay un consumo beneficioso

“Estamos acostumbrados a escuchar que una bebida o dos al día está bien, pero el hallazgo más sorprendente es que, incluso las más pequeñas cantidades de consumo contribuyen a reducir la salud. La evidencia es la evidencia”, explicó la profesora de la Universidad de Washington, Emmanuela Gakidou, autora del estudio.

‘BMC Public Health’ también recogió un estudio que aludía al desconocimiento que tenemos de los cánceres propiciados por el alcohol: “Se oye mucho hablar sobre lo malo que es el tabaco, pero se debería establecer una comparativa real con las bebidas alcohólicas, con la que, sin duda, aprenderíamos muchas cosas”, indicaba. Se llegó a una conclusión: una botella de vino por semana se asocia con un mayor riesgo de cáncer en las mujeres, principalmente de mama.

Entonces, ¿por qué se habla continuamente de sus beneficios? Lo explicaron en un estudio realizado por la Universidad Ben-Gurión del Néguev que se publicó en ‘Annals of Internal Medicine’. La investigación apuntaba que consumir una copa de vino por las noches durante la cena podía ser beneficioso para las personas con diabetes. Para llegar a esta conclusión, los científicos israelíes seleccionaron a 224 personas con este perfil que, además, no bebieran vino a diario y les asignaron a tres grupos, que debían beber todas las noches con la cena una copa de 150 ml de las siguientes bebidas: vino tinto, vino blanco y agua mineral.

No hay un nivel seguro de consumo de alcohol, pero tampoco de conducción y eso no significa que no se pueda conducir

Los participantes siguieron esta rutina durante dos años durante los cuales tuvieron que ir rellenando una serie de cuestionarios. Al finalizar el experimento, las personas del grupo del vino tinto tenían unos mejores niveles de colesterol que los participantes que habían bebido agua. ¿Casualidad? La explicación plausible que dieron los médicos fue que los beneficios no podían asociarse de forma exclusiva a su consumo, sino a que, quizá, las personas que participaron en la investigación también tomaron una dieta más saludable.

Sea como fuere, y como nadie parece ponerse de acuerdo por el momento, lo único que está claro es que no debe abusarse de él y que, en caso de que quieras tomarlo, intentes tomar solo una copa al día que es la única que, según las evidencias,podría ayudar a disminuir el síndrome metabólico que suele estar asociado con la diabetes. Como explicaron Gakidou y sus colegas al finalizar el estudio: “Esto no significa que recomendemos la abstención absoluta. No hay un nivel seguro de consumo de alcohol, pero tampoco existe un nivel de conducción seguro y eso no significa que no se pueda conducir”, concluyeron. Tuya, por tanto, es la última palabra, hasta que avancen las investigaciones.

/psg