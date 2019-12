La declaración sorprendió a sus fanáticos ya que la también compositora, de padre mexicano y madre estadounidense, siempre se ha caracterizado por ser reservada y discreta. Gómez contó que un día ella y sus amigos fueron al concierto del cantante británico. Todo iba bien, la intérprete de Lose You To Love Me estaba entusiasmada, hasta que comenzó a sentirse de forma extraña.

“Había demasiado ‘tráfico’ y yo estaba un poco incómoda, digamos, en la zona de ahí abajo, así que sólo diré que fue la primera vez que ensucié mis pantalones un poco”, dijo la ex protagonista de Los Hechiceros de Waverly Place.

(Foto: Instagram)