Todos los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de septiembre en adelante han generado un escenario de incertidumbre que provocó que la economía de octubre descendiera hasta 3,4%. Esto generó las alarmas de las autoridades, quienes proyectan un alza en el desempleo debido a que muchas pymes tendrás que cerrar producto de los actos vandálicos y saqueos.

En este no muy alentador escenario llega la Navidad, Año Nuevo y los tradicionales gastos para los regalos y cena de fin de año. El consenso entre todos los expertos consultados es a controlar mejor el presupuesto, ahorrar si es posible y no endeudarse o tomar créditos para celebrar estas icónicas festividades.

“Hoy no conviene endeudarse aun cuando la tasa de interés sea cero, ya que, las deudas en regalos de navidad se contraen generando un perjuicio económico no razonable en atención a la incertidumbre económica, es lo que se conoce como en finanzas personales como ‘Deuda Mala’’, comentó Benjamín Jordán, abogado y coordinador de Expertosendeudas.cl.

En este mismo sentido, no conviene endeudarse para los regalos de navidad, ya que los activos corrientes o de corto plazo no se pueden financiar con pasivos de largo plazo, es decir, no puede ser que bienes que duren para cubrir las necesidades de un mes los estemos pagando tres meses, más aún, cuando en tres meses más vendrán los gastos de marzo como permiso de circulación, matrículas, entre otros”, complementó Jordán.

Por su parte, Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria explicó que “la situación actual con la debilidad económica, el último repunte del dólar y la eventual pérdida de empleo, genera un ambiente de incertidumbre en las personas que elegirán un fin de año más austero. Según cifras de la Cámara de Comercio de Santiago, al comenzar el mes de diciembre el 73% ha dejado de adquirir artículos que no son de primera necesidad y el 72% ha eliminado la compra de marcas de mayor valor, incentivando el ahorro”.

“De mantenerse este panorama de cara a fin de año, el retail se puede ver fuertemente afectado, ya que las personas buscarán contraer la menor deuda posible, lo que traerá consecuencias en una actividad que muy probablemente será más débil que el mismo periodo del año pasado”, complementó el experto.

¿Cómo evitar las deudas?

Cristián Lecaros, de Inversión Fácil, aseguró que es ideal que las personas se organicen y distribuyan los gastos fijos -como de regalos, por ejemplo- durante todo el año. “En caso que esto no sea posible, se aconseja realizar un presupuesto mensual, ya sea personal o familiar, que incluya todos los bonos o aguinaldos de fin de año. De ese modo, las personas pueden tener claro cuánto pueden gastar”, enfatizó.

Por último, el ejecutivo añadió que si la opción es ocupar tarjeas de crédito o de casas comerciales, se recomienda pactar cuotas a precio contado, pues los avances en efectivo o las compras a largo plazo son recargadas con los tradicionales intereses.

