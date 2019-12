Fue por motivos sumamente distintos, pero lo cierto que es hay dos nombres que lideran la carrera por la presidencia de la Corte Suprema que se definirá durante este miércoles.

Al interior del máximo tribunal hay una tradición que solo se ha roto en un par de ocasiones, y que dice relación con que suele asumir la presidencia el ministro que lleva más años como integrante de la Suprema al momento de las elecciones.

No obstante, este año se rompió parcialmente esa tradición implícita. Por antigüedad, a quien le corresponde convertirse en la nueva máxima autoridad del Poder Judicial es al ministro Guillermo Silva. Sin embargo, el ministro vocero del tribunal, Lamberto Cisternas lanzó su campaña para que él sea electo por sus pares, a pesar de no llevar más tiempo en el tribunal y a pesar que termina su periodo en abril del próximo año, por lo que se debería extender su permanencia en el organismo luego de cumplir la edad reglamentaria.

¿Cómo se originó esta situación? Las primeras luces se dieron a conocer el viernes 6 de diciembre. Ese día comenzó a circular una carta entre los integrantes de la Suprema que decía estrecha relación con la votación de hoy: Cisternas anunció su candidatura anunciando que no creía “que sea suficiente la sola antigüedad”.

Aunque el vocero sinceró que primero le comunicó su intención al propio Silva -y ha recalcado que considera que su par es sumamente calificado- la decisión no dejó de causar ruido. La única vez que no había tomado por antigüedad la presidencia un ministro fue hace más de 20 años. En 1998 los magistrados decidieron elegir a Roberto Dávila y no a Osvaldo Faúndez, a quien le habría correspondido.

¿Cuáles son las proyecciones para hoy? Lo cierto es que correría con ventaja el nombre de Silva. A pesar que no ha realizado una candidatura pública -debido a que el cargo le correspondería de forma implícita- su rostro genera confianza al interior del Pleno para estar a la cabeza de la institución

Finalmente en las próximas horas se definirá el futuro del máximo tribunal del país y quien lo liderará hasta enero de 2022.

