«Nos reconocemos como una organización política puesto que entendemos como un deber auxiliar a las personas que ejercen sus derechos legítimos de manifestarse y esto, además, lo reconocemos con nuestro propio espacio de protesta, de expresión y de participación en la movilización actual«, con estas palabras Pablo Romero definió el pasado miércoles 4 de diciembre, durante la sesión de la comisión de diputados que analizaba la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, al Movimiento Salud en Resistencia (MSR). Organización que este lunes acusó -a través de un estudio realizado por la química molecular Francisca Leiva- a Carabineros de usar soda cáustica en la solución que utiliza el carro lanza aguas.

Si bien el informe causó conmoción el día de ayer, con el transcurrir de las horas el análisis fue cuestionado por distintas autoridades en el tema. Una de ellas fue el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien criticó la metodología con que se realizó el informe. «Pienso que está bien sospechar, está bien denunciar, pero lo mínimo que uno pediría es dónde se hizo este examen, ¿dónde están las contramuestras para volver a analizarlas? ¿Quién institucionalmente firma, porque no hay firma, este documento?».

Críticas a las que también se sumó el Colegio Chileno de Químicos, agrupación que ayer a través de un comunicado lamentó la «falta de rigurosidad en la elaboración del informe». Además, señalaron que el documento elaborado por el MSR tenía vicios como no informar el laboratorio a cargo del estudio, no determinar quién mandató a realizar el análisis, no mostrar las figuras que correponderían a las simulaciones en programas de modelamiento o no presentar la metodología utilizada para el análisis de las sustancias ni los espectros reales obtenidos.

“No es un tema de solidaridad, sino un tema político, porque nosotros tenemos que estar a disposición de la comunidad organizada y de este movimiento social que está pidiendo cambios para erradicar inequidades por décadas establecidas en este país», dijo José Silva, uno de los integrantes de MSR que estuvo presente en la sesión que analizó el libelo contra el Jefe de Estado”.

Durante la comisión de la Cámara, representantes del movimiento, dijeron que MRS está compuesto por profesionales y estudiantes del área de la salud, como enfermería o medicina, y otras carreras como derecho, ingeniería comercial o periodismo que prestan ayuda médica a manifestantes en puestos de atención ubicados en el sector de Plaza Italia. Además, acusaron que se estaban realizando violaciones a los Derechos Humanos por parte de «agentes del Estado».

Y sobre su actuar explicaron que «no es un tema de solidaridad, sino un tema político, porque nosotros tenemos que estar a disposición de la comunidad organizada y de este movimiento social que está pidiendo cambios para erradicar inequidades por décadas establecidas en este país». Así lo señaló José Silva, uno de los integrantes de MSR que estuvo presente en la sesión que analizó el libelo contra el Jefe de Estado.

Este discurso fue respaldado en la comisión por otra integrante del Movimiento Salud en Resistencia, la estudiante de Enfermería de la Universidad de Chile Natalí Jarpa, quien fue enfática en señalar que «la responsabilidad política es del Presidente de la República, Sebastián Piñera». Un discurso que no sorprende si se considera que la joven, que fue presidenta del Centro de Estudiantes de su carrera en 2015, se define en su cuenta de Twitter como «feminista y comunista».

De hecho, Jarpa constantemente retuitea publicaciones de la Brigada Chacón y los diputados del PC Hugo Gutiérrez, Boris Barrera y Karol Cariola, quienes han sido opositores del acuerdo por una nueva Constitución alcanzado entre la mayoría de las fuerzas políticas. Dos días después de que se firmara el documento, Jara publicó en su cuenta de Twitter: «¿Acuerdo por la paz? Sebastián Piñera en la calle se sigue disparando, incluso a quienes brindamos primeros auxilios».

Incluso, tras la publicación del estudio elaborado por su movimiento, Jara afirmó en su red social: «Los resultados del estudio son claros, que más espera señor Gonzalo Blumel para detener estas planificadas acciones para dañar a seres humanos que se manifiestan legítimamente en las calles».

Aunque Carabineros no ha sido el único blanco de la organización. El pasado 25 de noviembre publicaron un comunicado en el que criticaban la reunión entre el ministerio de Salud y la Cruz Roja, organismo que recibió por parte del gobierno insumos para realizar atenciones médicas en medio de las manifestaciones.

En el documento, el Movimiento Salud en Rebeldía rechaza «la actuación de Patricio Acosta -encargado de la Cruz Roja Chilena-, quien públicamente acepta la entrega de insumos de parte del gobierno, sin ningún cuestionamiento al por qué de las manifestaciones ni de la necesidad de insumos». En el mismo texto, además, agregan que «no estamos disponibles a recibir ayuda e insumos de quienes están ejerciendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos».

Incluso, en la declaración el MSR realizan un emplazamiento al ministro de Salud para que se hiciera cargo de los heridos «en vez de ofrecer insumos como si fuera caridad».

Por Bastián Garcés para ellibero.cl

/psg