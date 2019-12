El expresidente de Renovación Nacional Carlos Larraín se refirió hoy a la crisis social por la cual atraviesa nuestro país.

“En esta pasada yo creo que los partidos políticos de gobierno han ayudado a suavizar las cosas y que salgamos de al estrechez en que nos encontramos, que estamos ante un golpe de Estado“, dijo Larraín en entrevista con radio Pauta.

“Aquí se echó a bajo la Constitución y se tiene al gobierno arrinconado y a las autoridades conocidas a la defensiva. Esto es una especie de golpe de Estado”, añadió.

Asimismo, criticó la labor del segundo piso de La Moneda. “Creo que el segundo piso viene ‘tecleando’, como decíamos en el colegio, desde hace mucho tiempo. Ellos tienen una especie de control de la acción del gobierno. Hay ministros que integran el segundo piso y que no salen a dar la cara por el gobierno. Yo no digo que deban salir, lo que sí me gustaría es que verlos defendiendo al gobierno”, dijo.

“Se dice por ahí por qué ustedes no defienden al gobierno. Yo no he hablado mucho por la prensa ni por la radio, porque pensaba que los encargado de defender al gobierno son los que trabajan en el gobierno, que ganan muy bien, que tienen más información que la que tiene uno desde afuera, cosa importante. Sin embargo, (están) callados, siempre uno jugando a las adivinanzas. Yo creo que el segundo piso no ha ejercido su función política, porque es política”, agregó Larraín.

/psg