Durante las últimas, Adriana Barrientos vivió horas del terror tras luego que unos individuos la interceptaron afuera de su casa para robarle su vehículo.

De acuerdo a su relato, la “Leona” sufrió un nuevo intento de portonazo, el tercero del último tiempo. Sin embargo, esta fue la situación fue más aterrorizante, pues acusa que la apuntaron con una metralleta.

“El domingo me persiguió un vehículo hasta mi casa. Yo había salido en la noche a comprar a una farmacia. Cuando miro hacia atrás venía un vehículo pegado a mí. Los tipos que iban al interior portaban una metralleta. Continué avanzando y me di cuenta de que querían tirar hacia el costado mi auto. Ahí aceleré hasta la puerta de mi edificio… ya había llamado al conserje cuando me di cuenta de que me iban a hacer el asalto”, contó la modelo a “Intrusos”.