El Clásico es fútbol. Puro. Tuvo de todo menos fuego, que era lo que se anunciaba en las vísperas. Mala noticia para quienes desearan incidentes en el estadio o en la llegada de los equipo. Entre el peso del deporte y el trabajo bien hecho por parte de todos no hubo más que pancartas, cánticos de reivindicación y pelotas amarillas en el 55′ que detuvieron un minuto el partido. Tampoco hubo pólvora en el césped, algo rarísimo si están Messi, Suárez, Greizmann, Bale y Benzema en el campo. No hubo goles pero el Madrid salió reforzado por su aspecto de equipo, trabajado e imponente. Jugó mucho, muy bien, controlando todos los resortes del partido menos el decisivo, la palanca que mueve el marcador. El gol.

Resulta conmovedor todo lo que trabaja el Real Madrid para no obtener premio. En un duelo modélico, como ante el PSG, como el arranque frente al Valencia, tuvo el mando desde su superioridad en mediocampo, pero en el área no hay veneno. Lo opuesto es el Barcelona, dominado de cabo a rabo en su propio estadio, con tres medios y sin Busquets por decisión de Valverde. Pues aún así empató a ocasiones clamorosas con su eterno rival en un primer tiempo de meneo blanco. Una parada de mérito de Ter Stegen a volea de Casemiro y un balón sacado bajo palos por Piqué, cabeceado también por Casemiro, fueron las mejores opciones blancas, mientras el Barça obligó a Ramos a sacar otra pelota bajo palos a remate de Messi y Alba, en su asociación clásica con Leo, cruzó demasiado el toque decisivo.

Sentadas las bases de lo que fue ese primer tiempo, con más juego blanco y más pegada culé, lo esperado, conviene subrayar que quien clama contra el VAR y el arbitraje tarda poquísimo en quedar en evidencia. El Barcelona, que envió una carta de queja por la jugada entre Llorente y Piqué, debería enviar otra por el plantillazo de Lenglet a Varane en un córner, al cuarto de hora. Pudo pasar inadvertido en directo, puede que Hernández Hernández estuviera tapado. El responsable del videoarbitraje no tiene excusa.

Quedó también en evidencia el peso de Casemiro en el equipo blanco. Con él tuvo más aplomo el Madrid, con Valverde asomándose al balcón del área y ocupando las salidas. La apuesta azulgrana, la MSG, estuvo desconectada, salvo en las arrancadas del 10, siempre participativo.

No cambió el panorama en el segundo acto. Con mucha personalidad, el Madrid cegó las salidas azulgranas, recuperando pronto y bien, pero con la pelota en los pies no había soluciones para hacer peligro. Pese al derroche de Isco, muy destacado entre líneas, faltaba último pase. Aunque no creaba ocasiones el rival, los primeros pitos del respetable marcaron el primer cambio de Valverde. Dentro Vidal, fuera Semedo, Sergi Roberto al lateral. La fatiga y la energía del chileno abrieron espacios y, al menos, alborotaron el panorama. Griezmann combinó con Messi pero, extrañamente, no embocó un zurdazo que parecía cómodo. Como ese ha marcado decenas. Al otro lado, tras una gran contra conducida por Isco y Valverde, Gareth Bale tuvo un balón muerto para su zurda. Golpeó fuerte y desviado.

Acertó después Bale, pero no valió. Casemiro encontró el pase de Messi para Mendy, que arrancó como un rayo y sirvió bien al área para el gol del galés. Señaló fuera de juego del lateral que chequeó el VAR y confirmó el acierto del linier. Cuando lo hacen bien, lo hacen bien. Metió Zidane a Rodrygo y Modric para ganar más presencia ofensiva, porque aligeró el medio. El Txingurri cambió pieza por pieza, Ansu Fati por Griezmann, muy discreto, para el tramo final. En el fondo, ya les iba bien a los dos el empate. Ninguno cometió error alguno y mantuvieron la igualdad en lo alto de la tabla. La pelea continúa. Y es sólo de fútbol.

/Escrito por José María Rodriguez para Marca de España/EMG